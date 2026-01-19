Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos se refuerza con Alberto Cabrera. El club, a través de un comunicado de prensa, informa que se incorpora a la dinámica del club en la fase final de su recuperación tras una lesión que sufrió la temporada pasada cuando militaba en las filas de Cartagena.

El club ha realizado una apuesta por un talentoso jugador de una de las canteras más prestigiosas de España como es la de Tenerife, donde llegó a debutar con el primer equipo.

El base canario llega a Burgos para completar lo que resta de temporada y las dos siguientes, por lo que se convierte en un fichaje a largo plazo.

En la pasada temporada en el ‘Cebé’ disputó 27 partidos entre Primera FEB y la Copa España, en los que promedió 5,1 puntos, 2,7 rebotes y 3,1 asistencias por encuentro, para una valoración media de 7,7.