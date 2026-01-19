Furtado jugará la Copa de África

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos comienza la segunda vuelta con una ausencia de peso en su esquema tras la llamada de João Furtado por la selección de Cabo Verde. El lateral cidiano participará en la Copa de África de Naciones, que se celebra en Ruanda entre el 21 y el 31 de enero y en la que el jugador parte como uno de los refuerzos destacados del combinado nacional.

Furtado, que aporta polivalencia al bloque, actuará principalmente en el lateral izquierdo y en el centro de la defensa. El jugador tiene por delante los partidos ante el Congo el día 21, Marruecos el 22 y Benín el 24 de enero, todos ellos dentro del Grupo D.

Esta convocatoria obliga a Samuel Trives a reajustar su planificación, puesto que el lateral se perderá con seguridad el duelo del 25 de enero en El Plantío ante el Attica 21 Hotels OAR Coruña. Aunque el técnico confía en recuperarlo para la jornada 18 frente al Balonmano Proin Sevilla, la fecha exacta de su regreso está condicionada por el avance de Cabo Verde en el torneo y por el desgaste físico acumulado tras la competición continental.

Por otro lado, tras el vibrante partido amistoso del Balonmano Burgos el pasado sábado con victoria de prestigio ante el Torrelavega de Asobal, el primer equipo se hizo una foto de grupo con todas las categorías inferiores de la academia y los equipos del deporte escolar.