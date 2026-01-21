Marino Illescas deja el Mirandés rumbo a Ceuta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las llegadas de nuevos jugadores al Mirandés en este mercado de invierno también están motivando salidas, como la de Marino Illescas. El club ha confirmado, a través de un comunicado, la marcha del centrocampista andaluz. Ambas partes "han llegado a un acuerdo para dar por finalizada la relación contractual". Su próximo destino será el Ceuta.

Illescas se despide del Mirandés después de una trayectoria en la que había ido perdiendo protagonismo. El jugador natural de Écija llegó al club rojillo de la mano del primer entrenador del Mirandés está temporada, Fran Justo.

Con el paso de los partidos dejó ser habitual en las alineaciones. Situación que con cambió con la llegada de Jesús Galván al equipo. Los refuerzos de invierno han hecho que Illescas y el club hayan llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. Illescas deja el Mirandés tras haber disputado 594 minutos en 11 partidos.