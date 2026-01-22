Ali Houary refuerza el centro del campo del Mirandés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés y el Elche han acordado la cesión del jugador Ali Houary, un talentoso centrocampista que recalará en la disciplina rojilla para aportar con su calidad para sacar al equipo mirandés de la delicada situación en la clasificación.

A través de un comunicado, el club rojillo señala que Ali Houary (Orihuela, 2005) es un jugador de mucha calidad que juega en la demarcación de centrocampista.

El nuevo futbolista jabato destaca por su gran polivalencia dentro del terreno de juego, ya que puede desenvolverse como interior y como media punta. Con un gran juego entre líneas y mucha personalidad, Ali es un futbolista con una gran capacidad técnica.

Formado en la cantera del Elche CF, Ali Houary ha completado esta temporada su debut en LALIGA EA Sports con el conjunto ilicitano. El hispano-marroquí ha sido internacional con la selección sub-20 de Marruecos y ha elegido nuestro Club para continuar formándose y creciendo como futbolista.