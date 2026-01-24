El UBU San Pablo Burgos 2031 recibe al Coruña con ganas de revancha

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Plantío será escenario este domingo 25 de enero, a partir de las 13:00 horas, de un duelo de alto voltaje en la División de Honor Plata masculina entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Attica 21 Hotels OAR Coruña. Ambos conjuntos llegan asentados en la zona alta de la clasificación y con la sensación de que cada punto empieza a ser decisivo a medida que avanza la temporada.

El equipo burgalés afronta la cita con la intención de reafirmar su condición de local sólido y mantener su pulso en los puestos de cabeza. Los cidianos han construido su rendimiento sobre una defensa intensa, un ritmo alto y un ataque coral que les ha permitido competir con regularidad. El Plantío vuelve a presentarse como un factor diferencial, con la afición empujando en un partido que exige máxima concentración desde el inicio.

Enfrente estará un Attica 21 Hotels OAR Coruña que está confirmando que su ascenso no fue casualidad. El conjunto gallego ha sabido adaptarse a la categoría con rapidez y compite con personalidad ante cualquier rival. Su victoria en la primera vuelta ante Burgos refuerza la confianza de un equipo que no renuncia a nada y que llega a El Plantío dispuesto a volver a poner en aprietos a uno de los aspirantes al ascenso.

Uno de los grandes alicientes del encuentro será la presencia de dos ‘viejos conocidos’ del conjunto burgalés. Álex Chan y Javi Rodríguez Moya regresan a El Plantío, reencontrándose con un pabellón que conocen bien y con varios de sus excompañeros en el UBU San Pablo Burgos 2031. Ese cruce de miradas y ese conocimiento mutuo aportan una tensión competitiva añadida, siempre desde el respeto, pero con la ambición de demostrar sobre la pista. Chan y Moya conocen al equipo burgalés, pero el lado local tampoco faltan quienes saben cómo incomodarles.

El partido se presenta igualado, con estilos que prometen alternancias en el marcador. Burgos buscará imponer su ritmo y su fortaleza defensiva, mientras que OAR Coruña tratará de explotar su dinamismo ofensivo y castigar cualquier desconexión. La gestión de los momentos clave y la eficacia en ambas áreas pueden resultar determinantes en un choque que se prevé intenso.

Con todo ello, El Plantío se prepara para vivir un encuentro de los que marcan el pulso de la temporada. Dos equipos ambiciosos, un precedente reciente y el componente emocional de los reencuentros dibujan un escenario ideal para un partido que promete balonmano de nivel y máxima competitividad en la División de Honor Plata.

El técnico del conjunto burgalés, Samuel Trives, destaca que Coruña "es un equipo que, aunque sea recién ascendido, viene de hacer una primera vuelta excelente". De hecho, recuerda, "en el segundo partido de liga allí nos consiguió ganar, en un partido muy complicado que tuvimos bastante bien controlado a falta de los últimos 5 o 6 minutos". Destaca que es un equipo que tiene "un muy buen bloque, con gente muy buena y con mucha experiencia. Algunos, viejos conocidos nuestros como Álex Chan o Javi Rodríguez".