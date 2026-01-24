Daniel Cavia acaba séptimo en Castellón tras una buena fuga de Carlos García Pierna

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Buenas sensaciones las mostradas por el Burgos Burpellet BH en sus primeras carreras de la temporada en España. El vallisoletano Daniel Cavia fue uno de los más fuertes en el Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica al acabar séptimo en la llegada al sprint en Onda. Un duro final en ascenso en el que pudo sortear las caídas y desplegar su punta de velocidad. El vallisoletano subió también al podio para recibir el premio de mejor joven de la carrera. Su compañero Carlos García Pierna se quedó a las puertas de hacerse con el premio de la montaña y el de los sprints intermedios, después de completar más de 140 kilómetros escapado. Una buena forma de arrancar el año para los morados, que el día previo lograban la 14ª posición en la Clàssica Camp de Morvedre por medio del uruguayo Eric Fagúndez.

Ante la previsión de fuertes vientos que azotaban el levante español y la tensión que esto provocaría en carrera, el Burgos Burpellet BH quiso posicionar a uno de sus escaladores en la escapada. Carlos García Pierna fue el elegido y no tardó en atacar tras darse el banderazo de salida en Castellón de la Plana. Pronto se formó un grupo de seis ciclistas que llegó a disponer de una ventaja máxima de casi seis minutos sobre el pelotón perseguidor. El madrileño se marcó como objetivo llevarse el premio de la montaña y comenzó con buen pie, superando en primera posición el Alto de la Coma.

Sin embargo, en el posterior y más largo Alto de la Serratella superó la cima en segunda plaza, lo que le acabaría apartando de dicho galardón. También acabaría el segundo en las clasificaciones de las metas volantes y los sprints especiales, tras pelear todos y cada uno de los puntos calientes del recorrido. El pelotón aumentó el ritmo en la segunda parte de la carrera y acabó echándose encima del grupo de escapados en las primeras rampas del último puerto de la jornada, el Collado de Ayódar. En él se movieron los favoritos y Eric Fagúndez se mostró en las primeras posiciones, saliendo a varios de los ataques.

Un trío de corredores afrontó el descenso posterior con ventaja, pero hubo reagrupamiento y un pelotón de unas 50 unidades llegó a Onda con opciones de pelear por la victoria. En los kilómetros finales se produjeron varias caídas, que, afortunadamente, no afectaron a los hombres del Burgos Burpellet BH. Daniel Cavia supo posicionarse en la parte delantera del grupo al inicio del repecho final en el que se decidiría la victoria. En una dura rampa del 10% de desnivel, el vallisoletano esprintó con fuerza y logró acabar en la séptima posición. Una gran actuación en su primera carrera del año que le permitió subir también al podio como mejor joven de la prueba.

Carlos García Pierna señalaba que “la idea era intentar estar en la escapada, porque se preveía que iba a haber mucha tensión en el pelotón por el viento. En el primer puerto salimos a tope para buscar la fuga, pasé primero por el premio de montaña y pudimos consolidar el grupo".

No obstante, añadía, "ha sido un día difícil porque hacía mucho viento. Hemos ido relevando bien por delante y rodando bastante rápido. Ha sido una pena haber pasado segundo en el siguiente puerto, porque me he quedado a un punto de ganar la montaña. No soy muy rápido, pero he hecho todo lo posible. Una buena paliza y a seguir trabajando, que estos calentones son los que me van poniendo en forma. Así que vamos con ganas a las carreras que vienen”.