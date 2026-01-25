El UBU San Pablo Burgos 2031 tira de carácter para ganar a Coruña en un final de infarto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos volvió a demostrar en El Plantío por qué es uno de los equipos más sólidos de la División de Honor Plata, firmando una victoria de carácter ante el siempre competitivo Attica 21 Hotels OAR Coruña por un ajustado 24-23. En una tarde cargada de tensión y emoción, los burgaleses supieron sufrir, resistir y golpear en los momentos decisivos para sumar dos puntos de oro en la jornada 17 del campeonato.

El encuentro no comenzó de cara para los locales. El conjunto gallego salió con un ritmo alto y una clara vocación ofensiva, sorprendiendo a la defensa burgalesa y tomando rápidamente ventaja en el marcador. Durante los primeros compases, al UBU le costó encontrar fluidez en ataque, mientras Attica imponía su juego y manejaba rentas cómodas.

Sin embargo, el UBU San Pablo Burgos nunca perdió la calma. Poco a poco fue ajustando su defensa y encontró en Miguel Malo el faro ofensivo que necesitaba para mantenerse con vida en el partido. Sus goles sostuvieron al equipo en los momentos más delicados de la primera mitad, evitando que la diferencia se hiciera insalvable antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, la imagen del UBU fue completamente distinta. El equipo salió decidido, con mayor intensidad defensiva y una circulación de balón mucho más rápida. El empuje de El Plantío comenzó a notarse y los burgaleses recortaron distancias con paciencia y convicción.

La segunda parte fue un intercambio constante de golpes, con ventajas mínimas y máxima igualdad. Cada acción se jugaba al límite, cada defensa era celebrada como un gol. En ese contexto, el UBU supo gestionar mejor los momentos de inferioridad y aprovechó las exclusiones visitantes para mantenerse siempre en la pelea.

En el tramo final, la fe y el trabajo colectivo marcaron la diferencia. Goles clave de jugadores como Tomas Moreira, Sergio Sarasola y Adrián Sánchez mantuvieron al UBU con opciones hasta el último suspiro. La defensa se multiplicó en los instantes decisivos y el equipo mostró una madurez competitiva digna de un aspirante a todo.

El tanto final que selló el 24-23 desató la euforia en El Plantío, premiando el esfuerzo de un UBU San Pablo Burgos que nunca bajó los brazos. Una victoria sufrida, trabajada y tremendamente valiosa que refuerza la segunda posición del equipo y confirma su fortaleza como local.

Miguel Malo, con una actuación sobresaliente, fue el gran protagonista del encuentro, liderando al equipo en los momentos más exigentes. El UBU sigue creciendo y demostrando que, con carácter y compromiso, es capaz de superar cualquier obstáculo.