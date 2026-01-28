Barea rompe con Mirandés ante la falta de oportunidades
El Mirandés y el Betis acuerdan concluir con la cesión del futbolista
Ismael Barea deja el Mirandés después de una temporada en la que ha ido perdiendo protagonismo, lo que ha hecho que el club rojillo y el Real Betis hayan acordado concluir con su cesión.
A través de un comunicado de prensa, el Mirandés señala que dan por finalizada la relación contractual del futbolista andaluz. A su vez, el club "agradece el trabajo y compromiso de Ismael Barea durante su etapa como jugador rojillo y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal".
Barea cierra su etapa en el Mirandés con 641 minutos disputados en 11 partidos. Su marcha se suma a las de Etienne Et´oo, Gonzalo Pertit y Marino Illesca.