Barea rompe con Mirandés ante la falta de oportunidades

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ismael Barea deja el Mirandés después de una temporada en la que ha ido perdiendo protagonismo, lo que ha hecho que el club rojillo y el Real Betis hayan acordado concluir con su cesión.

A través de un comunicado de prensa, el Mirandés señala que dan por finalizada la relación contractual del futbolista andaluz. A su vez, el club "agradece el trabajo y compromiso de Ismael Barea durante su etapa como jugador rojillo y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal".

Barea cierra su etapa en el Mirandés con 641 minutos disputados en 11 partidos. Su marcha se suma a las de Etienne Et´oo, Gonzalo Pertit y Marino Illesca.