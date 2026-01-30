El Burgos Burpellet BH correrá La Vuelta 2026 y promete «dar la cara en todas las etapas»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH volverá a codearse con la élite del ciclismo internacional el próximo verano ya que la organización de La Vuelta a España ha confirmado oficialmente la invitación al UCI ProTeam burgalés para disputar la 81ª edición de la ronda. Su presencia en 2026 supone un muy esperado regreso a la gran ronda española del conjunto morado, cuya trayectoria en la carrera comenzó en 2018 y se ha mantenido desde entonces.

La próxima edición será la octava presencia del equipo burgalés en la gran cita del calendario y la escuadra que dirige Julio Andrés Izquierdo ya se marca la Vuelta como su gran objetivo de la temporada, además de un premio al rendimiento del pasado curso en el que los morados cerraron el año en el puesto 27º del ranking mundial de la UCI.

Tras conocerse la confirmación, el mánager general del equipo, Julio Andrés Izquierdo, reconoció que toda la estructura se siente «muy agradecida a la organización por habernos invitado un año más» y recalcó el orgullo de poder competir en una de las carreras más importantes del mundo. Para el responsable de la formación burgalesa, el reto es mantener su identidad ya demostrada en la Vuelta, por lo que «intentaremos dar la cara en todas las etapas y ser protagonistas con valentía y con humildad, conscientes de los grandes rivales que tendremos enfrente». Izquierdo incidió además en la labor de representación que supone esta invitación, convencido de que «llevaremos el nombre de Burgos por todo el país y haremos que los patrocinadores que nos apoyan se sientan orgullosos y representados».

En la misma línea, el director deportivo Damien García definió este pase para disputar la octava Vuelta a España del equipo como «un inmenso honor» y adelantó que la planificación de toda la temporada girará ahora en torno a este gran objetivo. El técnico francés ya vislumbra las dificultades de una edición que descubrió el mes pasado en la presentación oficial y advierte de que «va a ser una edición muy exigente, con el factor añadido del calor». Pese a la dureza del trazado, García se mostró feliz por regresar a la carrera más importante del país y aseguró que la invitación les motiva para las próximas citas del calendario porque «tendremos que adaptarnos e intentar dar un espectáculo y cumplir con nuestros objetivos marcados».

La ronda de 2026 arrancará el 22 de agosto en el Principado de Mónaco con una contrarreloj individual que dará paso a un recorrido de gran exigencia desde las primeras jornadas. Tras cruzar a Francia y Andorra, el pelotón entrará en España por el sur de Cataluña para encarar ascensiones clásicas como Valdelinares o el Alto de Aitana antes de volcarse íntegramente en Andalucía durante las últimas diez etapas.

El itinerario incluye finales en el Observatorio de Calar Alto, la Sierra de la Pandera o el Collado del Alguacil, además de una contrarreloj en la provincia de Cádiz. A diferencia de las ediciones precedentes, la carrera no concluirá en Madrid sino que tendrá su fin de fiesta en Granada el 13 de septiembre con un circuito en torno a la Alhambra. Ante este escenario, el equipo aspira a repetir el pundonor mostrado el año pasado por corredores como Sergio Chumil, Mario Aparicio, Hugo de la Calle y José Luis Faura, quienes se mostraron al ataque de principio a fin de la carrera.