El Burgos Burpellet BH regresa este domingo al Gran Premio La Marsellesa

El Burgos Burpellet BH doblará competición este domingo 1 de febrero en España y Francia. Mientras un bloque de corredores concluye su participación en la Challenge de Mallorca, otro grupo de ciclistas se desplazará hasta el sur de Francia para afrontar el Gran Premio de Marsella - La Marsellesa. Como es habitual cada temporada, la Copa de Francia arranca con esta cita para escaladores en torno a ciudad de Marsella y el conjunto morado tomará la salida por segunda temporada consecutiva.

En 2025, Jambaljamts Sainbayar y José Manuel Díaz acabaron dentro del grupo de apenas 30 corredores que se disputó el triunfo al sprint. Aquella edición no tuvo un grato recuerdo para el Burgos Burpellet BH debido a la grave caída que sufrió Merhawi Kudus en el descenso de uno de los puertos y que le obligó a permanecer más de un mes hospitalizado por las graves fracturas sufridas.

Esta temporada, el recorrido se reduce considerablemente y tendrá un total de 145 kilómetros. Se suprime el ascenso a la Route de Crêtes, pero se mantienen otros cinco puertos a lo largo de la prueba. La carrera comenzará en Château-Gombert y se dirigirá hacia el norte, en busca del Pas de la Couelle (7 km al 4%). Los encadenados montañosos continuarán con la Montée de la Sainte Baume (6 km al 5%) y el Col de l’Espigoulier (4 km al 3%), para luego dirigirse a Le Camp du Castellet (4 km al 4%).

El pelotón se aproximará entonces a la costa y subirá el decisivo Col de la Gineste (7 km al 4%). Una vez coronada esta cima, restarán solo nueve kilómetros de rápido descenso hasta Marsella, donde se cruzará la línea de meta junto al Stade Vélodrome. El Burgos Burpellet BH presentará en la línea de salida en Marsella una mezcla de escaladores y ciclistas rápidos que pueden superar el terreno de montaña.

Clément Alleno, Alex Mayer y Adrián Fajardo acuden tras haber iniciado el año en Marsella, mientras que Lorenzo Quartucci, Vojtech Kmínek y Rodrigo Álvarez se desplazan hasta el sur de Francia tras su debut en las clásicas valencianas. El siete morado lo completa Eric Fagúndez, que ha competido esta semana en Mallorca.