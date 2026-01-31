Impronta burgalesa en la arena del Dakar

La piloto Cristina Gutiérrez culmina su décimo Rally Dakar, el segundo en la categoría reina de coches, con un histórico 11º puesto en la general, el mejor resultado femenino en la clasificación absoluta desde 2005.Dacia Sandriders

Cristina Gutiérrez ha vuelto a llevar el nombre de Burgos hasta las dunas del desierto saudí. La piloto burgalesa, uno de los nombres propios del automovilismo español en la competición todoterreno, ha firmado una actuación histórica en el Rally Dakar 2026, al lograr la undécima posición en la clasificación general, un resultado que confirma su crecimiento y madurez al volante en la prueba más exigente del mundo.

El mérito es aún mayor si se tiene en cuenta que solo es su segundo año en la categoría reina, donde ha competido de tú a tú con los mejores del mundo y se ha quedado a solo un paso del top 10 de la general.

“Ha sido una edición muy competida, con rivales muy fuertes”, explica Cristina en declaraciones a Ical, solo unos días después de finalizar la prueba y regresar a España. Tras una semana en casa y recuperada de las emociones vividas en este primer mes de 2026, la burgalesa valora muy positivamente este Dakar, que asegura que no ha sido “nada fácil”, pero en el que han logrado un resultado “inmejorable”.

Un balance que no solo refleja su rendimiento individual, sino también la destacable actuación del equipo Dacia, que ha logrado un triunfo histórico en la presente edición, con Nasser Al-Attiyah proclamándose campeón en la categoría reina.

Tras su debut en 2025 en la categoría absoluta, Cristina Gutiérrez llegaba a esta nueva edición con mucha más experiencia, más kilómetros y una mayor preparación. “Venía muy bien preparada físicamente. Tenía esa ilusión y esa sensación de que podíamos hacer algo mejor que el año pasado”, apunta. El año anterior, una avería importante al comienzo de la prueba, dificultó a la piloto demostrar todo su potencial, y por ello, su objetivo este 2026 era ir a por todas.

“Ahora mismo no podemos pedir más, teniendo en cuenta algunas de las cosas que nos pasaron durante este Dakar, quedar undécimo es muy bueno”, destaca. De hecho, las dos semanas de prueba no han estado exentas de dificultades y no por nada esta prueba es conocida como la más dura del mundo. No todos están preparados para afrontar los retos que conlleva y Cristina reconoce que desde pequeña ha sido “muy cabezota” y siempre le ha gustado cumplir todo aquello que se proponía.

Su paso por la universidad le enseñó a “superarse y no rendirse”, aunque ese aprendizaje cobró aún más sentido al enfrentarse a las arenas del Dakar. “Es una carrera que te pone a prueba física y mentalmente. Es la madurez absoluta”, reconoce la piloto burgalesa, consciente de que cada kilómetro es un examen de resistencia y fortaleza interior.

En este punto, Gutiérrez recuerda que por algo el Dakar está considerada la prueba más dura del mundo, y es que durante 14 días sus participantes tienen que recorrer más de 8.000 kilómetros, atravesando terrenos “bastante complicados”, desde desiertos interminables hasta zonas de piedras impracticables para un coche convencional. La piloto explica que a esto se suma la dificultad de competir prácticamente “a ciegas”, guiados únicamente por un libro de ruta que lee el copiloto, ya que el recorrido “nunca lo has visto antes”. Esa mezcla de incertidumbre, dureza física y mental y situaciones imprevisibles convierte al Dakar en un desafío único, donde ocurren cosas que rara vez pasarían en cualquier otra carrera.

Undécima en la general, pero en 14 días de prueba Cristina y su compañero Pablo Moreno, lograron firmar muy buenos resultados. Es el caso de la tercera etapa, cuando se situaron entre los cinco mejores tiempos, o la novena, cuando se colocó décima en la general. La también odontóloga burgalesa explica que es después de la etapa de descanso cuando uno empieza a ver la clasificación y a pensar que es posible lograr una buena posición. Sin embargo, una serie de complicaciones le dificultaron este objetivo, aunque finalmente lograron rozar el ‘top 10’ con los dedos. “Al final lo importante son las sensaciones que he tenido durante todo el rally y eso me hace tener fuerza y estar confiada para el año que viene”, afirma.

Una actuación para la historia del rally

Tras alzarse con la victoria en la categoría Challenger en 2024, su nombre ha vuelto a iluminar la historia del rally este 2026 con ese undécimo puesto en la general. El mejor resultado femenino desde 2005, cuando Jutta Kleinschmidt logró la tercera plaza. Desde entonces, ninguna mujer había llegado tan alto en la clasificación absoluta del rally. “Es muy complicado estar ahí arriba, pero estoy muy orgullosa de demostrar que podemos luchar de tú a tú”, afirma la piloto. “Si nos dan las mismas oportunidades, probablemente habrá alguna mujer que repita la hazaña de Jutta”, añade, en referencia al título que logró la alemana en 2001, única mujer en ganar el Rally Dakar hasta la fecha

Con diez ediciones a las espaldas, Cristina considera que está en uno de sus “mejores momentos deportivos”, con la mirada puesta en “seguir hacia arriba”, sin dejar nunca de aprender. Un Dakar perfecto para ella sería aquel en el que pudiese correr con plena libertad, sin más presión que la de “hacer un buen resultado” y dar lo mejor de sí misma. “En el momento en que tenga esa libertad, seguramente venga un resultado mucho mejor”, afirma, con el foco puesto solo en “ir lo más rápido” posible. “Seguramente cuando ocurra eso haremos un gran resultado”, concluye.