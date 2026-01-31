Álex Cardero deja el Mirandés con destino a Chipre

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Álex Cardero deja el Mirandés para poner rumbo a Chipre. El CD Mirandés y el Real Oviedo han llegado a un acuerdo para dar por finalizada la cesión del jugador carbayón en el conjunto rojillo.

Según informa el club asturiano a través de una nota de prensa, Cardero se convierte en nuevo futbolista del AEK Lárnaca, en forma de cesión. El conjunto chipriota se encuentra disputando la liga de su país, en segunda posición, acumulando 13 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con 43 puntos y un rendimiento ofensivo sólido con 39 goles a favor por 17 en contra.

Asimismo, el AEK Lárnaca está inmerso en la UEFA Conference League, clasificado en el Top-8, con 3 victorias y 3 empates, encajando un solo tanto en los seis encuentros disputados, según el comunicado emitido por el club.

El jugador llegó cedido por el Real Oviedo a principio de temporada. Deja el club rojillo con 602 minutos disputados en 17 partidos y con un gol marcado.