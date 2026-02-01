El San Pablo se hunde en el último minuto y deja escapar un duelo directo ante Girona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ganó el menos malo en Fontajau y ese no fue Recoletas Salud San Pablo Burgos, que desaprovechó una ocasión de oro para hacerse con el triunfo ante un Basquet Girona lento y flojo. El pésimo porcentaje en tiros de campo de los de Porfirio Fisac les impidió ganar en un choque malo de ambos conjuntos en el que Corbalán y Neto, junto al buen hacer en el rebote ofensivo, mantuvieron vivos a los burgaleses hasta la recta final. Una derrota que le complica mucho más la permanencia a los de Fisac, después de que Morabanc Andorra ganase su partido.

Comenzó el encuentro en Fontajau con mucha igualdad entre dos equipos erráticos y mucha igualdad. Recoletas Salud San Pablo Burgos trataba de hacerse fuerte en defensa, mientras se sobreponía a la zona local buscando los lanzamientos exteriores. Conseguían así los de Porfirio Fisac cobrar las primeras ventajas en el electrónico (2-5), pero duraba poco la alegría en las filas burgaleses.

Basquet Girona iba poco a poco imponiendo su ley ante un rival al que no le salía nada tras ese buen inicio y veía cómo los locales se iban de 4 puntos (13-9). Aguantaba su renta en el luminoso Girona pese a lso esfuerzos defensivos del cuadro burgalés que, eso sí, conseguía forzar las perdidas de balón de su rival y aprovechar esas recuperaciones para anotar y mantenerse en el partido. Con todo, los de Fisac veían cómo el rival se iba hasta el 18-11 y el técnico visitante paraba el partido.

Tras una bronca monumental a los suyos, el técnico visitante daba entrada a Neto y Corbalán y el equipo se venía arriba para firmar un parcial de 1-9 para poner el 21-22 con el que se llegaba al final del primer cuarto.

La entrada de Corbalán permitía a Recoletas Salud San Pablo Burgos mover mejor el balón y sufría ahora un Basquet Girona que tampoco encontraba el ritmo en unos minutos malos de juego local, lo que aprovechaba el cuadro de Porfi Fisac para mantenerse por delante en el marcador pese a los esfuerzos defensivos de un Basquet Girona que veía, además, como sus pívots empezaban a cargarse de faltas (23-26). Sin embargo, no conseguía el cuadro burgalés aprovechar los malos minutos del rival para abrir una brecha cómoda y los locales aguantaban con vida en unos minutos horribles de unos y otros que se saldaban con un paupérrimo parcial de 6-6 (minuto 15).

Gudmundsson ponía el 23-28, pero Geben rescataba a los suyos y el conjunto catalán conseguía darle de nuevo la vuelta al partido ante un rival con un pésimo porcentaje de acierto y que, volvía a hundirse cuando Corbalán y Raúl Neto se iban al banco (31-28). Por suerte para los castellanos, tampoco Basquet Girona estaba acertado en su juego, loo que mantenía con vida a los visitantes que se ponían a 1 puntos tras dos tiros libres anotados por Meindl (31-30, minuto 27).

Fallaban demasiados lanzamientos unos y otros, y Burgos, con un triple de Rubio, conseguía igualar el partido (35-35), aunque un triple in extremis de Sergi Martínez ponía el 38-35 al descanso.

Volvía Raúl Neto a pista en el inicio de la segunda mitad y Samuels firmaba sus primeros tres puntos para poner el 38-38 en el marcador. Defendía en toda la pista Basquet Girona, que conseguía volver a ponerse por delante en el marcador y aguantar pese a sus errores porque los de Porfirio Fisac tampoco acertaban en ataque. Poco a poco, sin embargo, los catalanes empezaban a sacar provecho de su defensa y se iban de siete puntos, forzando el técnico de Recoletas Salud San Pablo Burgos a pedir tiempo muerto a 5´18 para el final del cuarto (47-40).

Dos tiros libres de Jhivvan Jackson rompían la sequía de los burgaleses (47-42), y un buen pase de Corbalán permitía a los suyos poner el 47-45, pero el pobre porcentaje de tiros de campo de los visitantes (menos de 30% al final del tercer cuarto), impedía al equipo ir a más ante un Basquet Gerona que, aunque tampoco estaba bien, aprovechaba su mayor acierto para entrar en el último cuarto con cinco puntos de renta (57-52).

Un 2+1 de Corbalán ponía el 57-55 al inicio del último cuarto,

lo empata Fischer 57-57; pero desaprovechaban hasta cuatro ocasiones consecutivas para ponerse por delante los burgaleses. Tampoco Girona conseguía aprovechar las suyas para abrir brecha. Parecía que nadie quería ganar el partido, hasta que dos triples para cada equipo movían por fin el banquillo. Seguían los errores de unos y otros y finalmente Neto conseguía firmar dos triples consecutivos y poner el 66-71 que obligaba al técnico local a parar el partido a 2´32 para el final. Si embargo, sin Corbalán en pista, los burgaleses volvían a perder su renta y daban alas a un Basquet Girona que se colocaba por delante a 45 segundos del final y acababa llevándose la victoria.