UBU San Pablo cae en Sevilla y se aleja del liderato

El Centro Deportivo Amate fue testigo de un partido intenso y vibrante en el que Balonmano Proin Sevilla se impuso a UBU San Pablo Burgos por 28-23, consolidando su liderato en la categoría.

El encuentro, arbitrado por los madrileños Óscar García y Alfredo Arcos, comenzó con igualdad, con un 1-0 favorable a los locales en los primeros cinco minutos. Sin embargo, la veteranía y el ritmo alto del Sevilla empezaron a marcar la diferencia.

A los 10 minutos, el marcador reflejaba un 5-4 y la tensión era palpable. Ambos equipos mostraron defensas agresivas y ataques rápidos, con exclusiones que marcaron la intensidad: Morales, Julián López, Miguel Llorens y Víctor Deco en Sevilla; Jaime Fernández y Fabrizio Casanova en UBU.

El partido se mantuvo ajustado hasta el minuto 20, con un parcial de 9-10 que favorecía a los visitantes, gracias a la capacidad anotadora de Jaime Fernández, máximo goleador de UBU y líder ofensivo con 82 goles en la temporada.

Sevilla logró reaccionar antes del descanso, con un parcial de 13-12, apoyándose en su central hispano-ruso Alex Tioumentsev, de 42 años, máximo goleador del equipo y clave en la organización del juego ofensivo.

Tras el descanso, Sevilla impuso su ritmo y comenzó a abrir una ventaja más clara. Los parciales reflejaban la superioridad local: 17-14 (35’) y 19-16 (40’), con la combinación de experiencia y precisión de sus jugadores.

El equipo sevillano aprovechó su velocidad en los contraataques y la capacidad de sus laterales y extremos para mantener a raya a UBU. Alberto Ruiz y Raúl Morales destacaron con goles claves, mientras Tioumentsev dirigía el juego con eficacia.

UBU San Pablo luchó hasta el final, con Jaime Fernández anotando 6 goles y Miguel Malo aportando 5, pero no logró frenar la superioridad local. Pedro Rodrigues y Fabrizio Casanova también intentaron mantener la distancia mínima, pero Sevilla controló el tempo del partido.

En los últimos minutos, los parciales 24-22 (55’) y 28-23 (final) reflejaban la consistencia y la tranquilidad de un Sevilla sólido, que no permitió sorpresas y selló su quinta victoria consecutiva.

El triunfo permite a Balonmano Proin Sevilla seguir como líder con 30 puntos, reforzando su candidatura al ascenso directo y mostrando que su combinación de juventud y veteranía funciona a la perfección.

UBU San Pablo, por su parte, mantiene la tercera plaza con 24 puntos y suma su cuarta derrota, aunque sigue en la pelea por los puestos altos de la clasificación. La experiencia y el talento de Jaime Fernández fueron insuficientes ante un rival muy completo.

La próxima jornada, Sevilla visitará a Oviedo para continuar su racha, mientras que UBU San Pablo recibirá a Zaragoza en un encuentro clave para seguir sumando puntos y mantener la distancia con los puestos de ascenso.

El partido dejó claro que Sevilla sabe jugar los momentos decisivos, imponiendo su ritmo y castigando los errores rivales. La combinación de Tioumentsev, Ruiz y Morales resultó letal, mientras que la defensa organizada y las transiciones rápidas impidieron que UBU se acercara en los últimos minutos.