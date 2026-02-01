UBU San Pablo cae en Sevilla y se aleja del liderato
Balonmano Proin Sevilla se impuso con autoridad a UBU San Pablo Burgos por 28-23, apoyado en un juego veloz y efectivo. El equipo cidiano, que resistió hasta el tramo final, encajó su cuarta derrota de la temporada y se mantiene tercero.
El Centro Deportivo Amate fue testigo de un partido intenso y vibrante en el que Balonmano Proin Sevilla se impuso a UBU San Pablo Burgos por 28-23, consolidando su liderato en la categoría.
El encuentro, arbitrado por los madrileños Óscar García y Alfredo Arcos, comenzó con igualdad, con un 1-0 favorable a los locales en los primeros cinco minutos. Sin embargo, la veteranía y el ritmo alto del Sevilla empezaron a marcar la diferencia.
A los 10 minutos, el marcador reflejaba un 5-4 y la tensión era palpable. Ambos equipos mostraron defensas agresivas y ataques rápidos, con exclusiones que marcaron la intensidad: Morales, Julián López, Miguel Llorens y Víctor Deco en Sevilla; Jaime Fernández y Fabrizio Casanova en UBU.
El partido se mantuvo ajustado hasta el minuto 20, con un parcial de 9-10 que favorecía a los visitantes, gracias a la capacidad anotadora de Jaime Fernández, máximo goleador de UBU y líder ofensivo con 82 goles en la temporada.
Sevilla logró reaccionar antes del descanso, con un parcial de 13-12, apoyándose en su central hispano-ruso Alex Tioumentsev, de 42 años, máximo goleador del equipo y clave en la organización del juego ofensivo.
Tras el descanso, Sevilla impuso su ritmo y comenzó a abrir una ventaja más clara. Los parciales reflejaban la superioridad local: 17-14 (35’) y 19-16 (40’), con la combinación de experiencia y precisión de sus jugadores.
El equipo sevillano aprovechó su velocidad en los contraataques y la capacidad de sus laterales y extremos para mantener a raya a UBU. Alberto Ruiz y Raúl Morales destacaron con goles claves, mientras Tioumentsev dirigía el juego con eficacia.
UBU San Pablo luchó hasta el final, con Jaime Fernández anotando 6 goles y Miguel Malo aportando 5, pero no logró frenar la superioridad local. Pedro Rodrigues y Fabrizio Casanova también intentaron mantener la distancia mínima, pero Sevilla controló el tempo del partido.
En los últimos minutos, los parciales 24-22 (55’) y 28-23 (final) reflejaban la consistencia y la tranquilidad de un Sevilla sólido, que no permitió sorpresas y selló su quinta victoria consecutiva.
El triunfo permite a Balonmano Proin Sevilla seguir como líder con 30 puntos, reforzando su candidatura al ascenso directo y mostrando que su combinación de juventud y veteranía funciona a la perfección.
UBU San Pablo, por su parte, mantiene la tercera plaza con 24 puntos y suma su cuarta derrota, aunque sigue en la pelea por los puestos altos de la clasificación. La experiencia y el talento de Jaime Fernández fueron insuficientes ante un rival muy completo.
La próxima jornada, Sevilla visitará a Oviedo para continuar su racha, mientras que UBU San Pablo recibirá a Zaragoza en un encuentro clave para seguir sumando puntos y mantener la distancia con los puestos de ascenso.
El partido dejó claro que Sevilla sabe jugar los momentos decisivos, imponiendo su ritmo y castigando los errores rivales. La combinación de Tioumentsev, Ruiz y Morales resultó letal, mientras que la defensa organizada y las transiciones rápidas impidieron que UBU se acercara en los últimos minutos.
DIVISIÓN DE HONOR PLATA . JORNADA 18
BALONMANO PROIN SEVILLA - UBU SAN PABLO BURGOS 2031, 28-23
UBU San Pablo Burgos 2031: Nassim Ali (1), Pablo Gómez, Tomas Moreira (1), Jaime Fernández (6), Marcos Garcia (1), Sergio Sarasola, Jaime González (2), Fabrizio Casanova (2), Miguel Malo (5), Pedro Rodrigues (4), Gerard Forns, Dani Santamria, Brian Estebanez, Adrian Sanchez (1), Asier Pedroarena.
PARCIALES: 1-0 (5’); 5-4 (10’); 7-6 (15’); 9-10 (20’); 10-12 (25’); 13-12 (descanso); 17-14 (35’); 19-16 (40’); 20-18 (45’); 22-20 (50’); 24-22 (55’); 28-23 (final).
ÁRBITROS: Oscar Garcia, Alfredo Arco. (colegio madrileño).
EXCLUSIONES: a los locales Morales, Julian Lopez, Miguel Llorens y Victor Manuel Deco (3); a los visitantes Jaime Fernández y Fabrizio Casanova (2).
PABELLÓN: Centro Deportivo Amate