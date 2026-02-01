Rocío Aparicio y Pelayo Salgado se imponen en el Cross de San Lesmes

El corredor sub18 Pelayo Salgado, en cabeza en la foto con el dorsal 619, fue el vencedor de la categoría absoluta masculina.Oscar Corcuera

Después de seis años de ausencia, Burgos recuperó ayer el 43º Cross Popular San Lesmes, que regresó al calendario local con un recorrido urbano de cerca de 7,5 kilómetros. La carrera, que se disputó por última vez en 2020 antes de la pandemia, reunió a más de 650 corredores, además de las categorías de los menores de edad. Desde primera hora de la mañana hubo ambiente, con numerosos participantes y bastante público pese a las condiciones meteorológicas. La salida se dio desde la Plaza del Rey San Fernando, junto a la catedral, y los atletas completaron un trazado por las calles más céntricas antes de regresar a la línea de meta.

En la clasificación absoluta femenina, la victoria fue para Rocío Aparicio Martínez, que registró un tiempo de 28:20 minutos para imponerse con comodidad sobre sus rivales. Tras ella, la burgalesa Estefanía Fernández Fungueiriño, del club Ibercaja Capiscol, cruzó la meta en segunda posición con 29:07, mientras que otra representante de Ibercaja Capiscol, Nieves Fernández Delgado, completó el podio femenino con un crono de 29:16.

En la absoluta masculina, el triunfo fue para Pelayo Salgado Andrés, del club UBU Campos de Castilla, que dominó la prueba con un tiempo destacado de 24:20. Muy de cerca le siguió Sergio Varona Bustillo, que terminó en 24:23, y Javier Fernández Izquierdo, del Atletismo Briviesca-Norpetrol , que cerró el podio con 24:24.