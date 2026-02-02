Una Volta a la Comunitat Valenciana para los ciclistas todoterreno del Burgos Burpellet BH

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El inicio de la temporada ciclista continúa esta semana con otra de las tradicionales citas a las que acude cada año el Burgos Burpellet BH: la Volta a la Comunitat Valenciana. La prueba de cinco días tendrá lugar entre el miércoles 4 y el domingo 8, con un recorrido que incluye menos montaña que en años previos. Habrá dos oportunidades claras para los sprinters, una contrarreloj individual y dos jornadas de media montaña, incluyendo la etapa reina del sábado. El equipo burgalés presentará en la línea de salida a un grupo bastante compensado y polivalente, que pueda pelear en todo tipo de terrenos.

La Volta a la Comunitat Valenciana arrancará este miércoles en la provincia de Castellón con una etapa de 162 kilómetros entre Segorbe y Torreblanca. Será una jornada destinada a los velocistas, pero con un recorrido plagado de repechos y con alguna pequeña trampa final, como el ascenso al Puerto de Los Madroños (4 km al 4%). Además, en el último tramo de carrera cerca de la costa podría aparecer el factor del viento. La segunda etapa resultará decisiva de cara a la clasificación general, al tratarse de una contrarreloj individual de 17 kilómetros entre Carlet y Alginet. La subida a Els Llacs (3 km al 4%) a mitad de recorrido supondrá la principal dificultad para los especialistas en la lucha contra el crono.

El pelotón se trasladará hasta el sur de Alicante para una etapa de 158 kilómetros entre Orihuela y San Vicente del Raspeig en la que los escaladores podrían ser protagonistas. Los dos primeros tercios de la carrera son completamente llanos, camino del ascenso del Alto del tibi (7 km al 5%), que podría eliminar a los velocistas. Tras superar también el Collado de la Horna tan solo restará un largo descenso de casi 25 kilómetros hasta la línea de meta.

La etapa reina se vivirá el sábado en una jornada de 172 kilómetros entre La Nucía y Teulada. Los corredores afrontarán un recorrido rompepiernas que incluye el Coll de Rates (13 km al 3%) y el Alto del Miserat (5 km al 10%) en su parte inicial. Más adelante se ascenderán el Alto de La Fustera (2 km al 8%) y la subida a Cumbres del Sol (2 km al 9%), que favorecerán los ataques en el pelotón, en carreteras plagadas de repechos en dirección a Teulada.

El domingo se vivirá el tradicional fin de fiesta al sprint en Valencia, con una etapa corta y explosiva de apenas 95 kilómetros. En esta ocasión, el recorrido será más duro, partiendo desde Bétera y ascendiendo el Puerto del Oronet (5 km al 4%) y el Puerto del Garbí (5 km al 7%). Dos ascensos de entidad situados lejos de meta, por lo que la resolución al sprint vuelve a ser el escenario final más plausible.

El Burgos Burpellet BH acude a la Volta a la Comunitat Valenciana con un equipo capaz de destacar en todos los terrenos de la carrera. José Manuel Díaz será el hombre a seguir en los días de montaña y César Macías buscará la victoria en los finales al sprint. Carlos García Pierna y Sinuhé Fernández darán su apoyo en la montaña y podrían buscar las fugas. Finalmente, Alex Mayer, Vojtech Kmínek y Clément Alleno, que el año pasado acabó 22º en la clasificación general, aportarán también su velocidad y su capacidad rodadora en el tren del sprint.