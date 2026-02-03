El Mirandés no quiere dejar de luchar por la salvación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un doblete de Carlos Fernández, penalti en el minuto 88 incluido, permite al Mirandés seguir soñando con la permanencia tras conseguir su primera victoria tras el regreso a Anduva.

Los de Antxón Muneta protagonizaron buenos minutos ante el Málaga y se adelantaron en el 21, aunque a partir de la media hora de juego sufrieron el acoso de los andaluces, que empataban en el 58 y disponían de llegadas para adelantarse. Sin embargo, los jabatos conseguían salir de su área y en un penalti Carlos Fernández colocaba el 2-1 que el Mirandés aguantaba ya hasta el final pese a las ocasiones visitantes.

Comenzaba el encuentro con un remate de Javi Hernández que se iba fuera en el primer minuto de juego, pero esa ocasión del Mirandés fue casi un espejismo. A partir de ahí, el Málaga se hizo dueño y señor del partido y del balón, encerrando a los rojillos en su campo. Y pudo llegar el 0-1 en el minuto 8, en un remate de Chupete que se estrellaba en el palo.

No conseguían los jabatos sacar el balón de su campo y sufría achicando agua. Pese a todo, la tuvo el equipo de Antxón Muneta poco después, en un contragolpe que rapidísimo con balón para Javi Hernández, que en la frontal del área, recorta a Gabilondo y saca un disparo cruzado que obligaba a lucirse a Alfonso Herrero para evitar el gol.

Se crece el Mirandés, que mueve bien el balón y empieza a generarle muchos problemas al Málaga, con Ali y Javi Hernández mostrando muy buenas maneras. Pero el Málaga demostraba su calidad arriba con un balón colgado al área que acababa rematando Chupete, a las manos de Juanpa. Pero era el equipo rojillo el que seguía dominando y acababa adelantándose en el marcador en el minuto 21 en un centro desde la izquierda que le cae a Carlos Fernández, que entre el central y el lateral, la baja con el muslo y, a seis metros del portero, lo fusila para colocar el 1-0 en el marcador.

Seguía buscando el Mirandés la portería contraria, sobre todo con Tamarit por banda derecha. Pero también el Málaga generaba peligro, aunque Maras en el 29 evitaba el remate de Chupe y en el 33 desviaba el de David Larrubia. Parecía que los andaluces recuperaban el control y en el 35 era Juan Gutiérrez el que, providencial, salía al corte para evitar el remate de Adrián Niño dentro del área pequeña. Apretaban los visitantes, pero los de Anduva aguantaban y conseguían irse al descanso todavía con el 1-0 en el marcador.

Tras el descanso, seguía siendo el Málaga el equipo que más intentaba proponer ante un Mirandés que apenas construía juego en estos primeros de la reanudación, pero que aún así tuvo una ocasión de oro para anotar el segundo en un saque de esquina que remataba Carlos Hernández de cabeza, pero no acertaba y ni Javi Hernández ni Ali conseguían empujar el balón, que se paseaba por toda la línea de gol.

Lo intentaba el Málaga moviendo muy bien la pelota, pero estaba muy ordenado atrás el Mirandés y con Maras controlando el centro del área pequeña, cortando los pocos centro del Málaga que llegaban a esa zona. Pero en el minuto 58 acababa llegando el gol de los andaluces en un remate de cabeza de Ochoa tras varios fallos de la defensa rojilla, el último, la salida de Juanpa a por uvas.

Le tocaba a los de Antxón Muneta cambiar el guión del partido, pero lo que sucedía es que aparecían los fantasmas en las filas locales y empezaban a aparecer los fallos y errores de las últimas jornadas para dar alas a un Málaga que mantenía el control absoluto del partido y buscaba con ahínco el segundo. Lo evitaba Maras en el 65, sacando el balón casi pbajo palos con Juanpa ya batido.

A partir de ahí el Mirandés resucitaba en ataque, combinando mucho mejor y empezando a alejar el balón de su campo y a pisar área contraria. Lo intentaban los de Muneta, pero no acababan de encontrar el acierto necesario para rematar sus jugadas y Javi Hernández marraba la más clara en el 70. Tampoco Aarón Martón conseguía marcar en el 82, n un buen disparo buscando la escuadra que s ele iba fuera por poco. Insistían los jabatos, que volvían a tener el gol en sus botas en el minuto 85 en un saque de falta que botaba Javi Hernández, obligando a lucirse a Alfonso Herrero, que hace la parada de la jornada y desvía el balón a la escuadra. Justo después era Selvi el que no llegaba por poco en una jugada en la que el colegiado acababa señalando penalti a favor de los locales por agarrón a Cabello. No perdonaba Carlos Fernández, que colocaba el 2-1 en el marcador con un balón muy colocado a la esquina haciendo inútil la estirada de Alfonso.

Quedaban 2 minutos para el final del tiempo reglamentario. Y de ahí al final le tocó sufrir de lo lindo al Mirandés, que defendió en la recta final con seis hombres atrás ante un Málaga que tuvo tres ocasiones clarísimas en la recta final del encuentro, pero la suerte le sonrió ayer a los rojillos, que acabaron anotándose un triunfo que le mantiene con vida.

CD MIRANDÉS - MÁLAGA CF, 2-1

CD Mirandés: Juanpa, Juan Gutiérrez, Cabello, Tamarit (Pica, 90´), Maras, Pablo Pérez, Ali Houary (Aarón Martín, 80´), Selvi, Bauzà (Thiago, 46´), Carlos Fernández, Javi Hernández (Martín, 90´).

Málaga CF: A. Herrero, C. Puga, Recio, Einar, Rafita, D. Larrubia, Izan Merino (Dorrio, 91´), Rafa Rodríguez (Aarón Ochoa, 46´), Dani Lorenzo (Juanpe, 82´), Chupe (Jauregui, 82´), Adrián Niño (Joaquín, 62´).

GOLES: 1-0 (21´) Carlos Fernández. 1-1 (58´) Aarón Ochoa. 2-1 (88´) Carlos Fernández (pti.).

ÁRBITRO: Álvaro Moreno Aragón (Colegio madrileño). Tarjetas amarillas a Pablo Pérez, Selvi, Bauzà, Juanpa; Puga, Aarón Ochoa, Einar.

CAMPO: Anduva.