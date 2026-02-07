Josh Burnett se proclama subcampeón nacional de Nueva Zelanda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH estuvo a punto de lograr su segunda victoria de la temporada en las antípodas de España. Josh Burnett acabó segundo en la prueba en ruta del Campeonato de Nueva Zelanda, disputado en torno a la localidad de Rotoorangi. El escalador oceánico estrenó el 2026 subiendo al podio en su país, tras jugar sus cartas de forma muy inteligente. Una carrera siempre difícil por la situación de inferioridad numérica antes los equipos locales. Burnett supo moverse desde el inicio para entrar en una fuga de seis ciclistas y confirmó su plaza en el podio atacando en las últimas vueltas al circuito.

Josh Burnett tuvo el mejor regreso posible a la competición después de la lesión que sufrió a finales de la pasada temporada en Malasia, cuando se fracturó el brazo en una caída. El neozelandés preparó con mimo este inicio de año en su país y en enero logró la victoria en la clasificación general y dos triunfos de etapa en el Tour de Soutland, carrera por etapas de nivel amateur. De esta manera, llegó en un buen estado de forma a los Campeonatos Nacionales, su primer gran objetivo del curso.

La carrera de 188 kilómetros comenzó con bastantes movimientos y Burnett logró marcharse en cabeza de carrera en el quinto de los 20 giros que se debían dar al circuito en Rotoorangi. En un grupo de seis ciclistas y en compañía de su excompañero George Jackson, pronto lograron una ventaja de minuto y medio sobre el pelotón principal, que nunca lograría darles caza. Un grupo perseguidor trató de acercarse a mitad de carrera, pero los hombres de punta se entendieron bien en los relevos para evitarlo.

A unos 30 kilómetros del final, se marchó por delante George Bennett en busca de la victoria y sobre Burnett recayó la responsabilidad de la persecución. Con la vista puesta en las medallas, trató de romper el grupo en cada paso por el duro repecho de meta. Ya en la última vuelta, hizo un nuevo ataque en solitario y pudo distanciar a sus rivales en la pelea por la segunda posición, que quedaría en sus manos. Una vez logrado este podio, Burnett regresará a Europa para competir junto a sus compañeros de equipo en las carreras que tendrán lugar en los próximos días en el sur de España.

Josh Burnett señaló que “estoy muy contento de haber ganado la medalla de plata en el Campeonato Nacional disputado en Cambridge". Destacó que "ha sido una carrera muy táctica, sobre todo para mí, que no tenía compañeros de equipo. He tenido que ser bastante agresivo al principio. Conseguí entrar en la escapada ganadora de seis corredores a los 40 kilómetros de carrera".

A partir de ahí, "fuimos a toda velocidad. No pude seguir a George Bennett cuando atacó, pero el segundo puesto es un gran final para mi verano [austral] en casa. ¡Estoy deseando regresar a Europa y volver a correr con el equipo!”.