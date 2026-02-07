Muneta: "El Racing es ahora el hueso más duro que existe"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del CD Mirandés, Antxon Muneta, quiso mandar un mensaje de apoyo, antes de entrar en materia con el partido contra el Racing de Santander, a uno de sus jugadores, Manex Lozano, lesionado en el ligamento cruzado, y que se había convertido en una de las grandes sensaciones de la liga. Muneta señaló que "le mandamos desde aquí todos los ánimos".

El técnico del conjunto rojillo destacó que el Racing de Santander, contra el que se miden este lunes, a las 20.30 horas, en El Sardinero, es ahora el equipo más temible de la liga. "Probablemente el hueso más duro que exista ahora mismo, el líder de la categoría, en su casa, un equipo muy goleador, que en un mal día es capaz de ganarte bien", destacó.

Apeló a la necesidad de puntos del equipo, "nosotros miramos lo nuestro, necesitamos los tres puntos, porque esto es una carrera larga, pero en la que cada semana tenemos que hacer puntos y al Sardinero vamos con esa idea, con la idea de intentar sacar los tres puntos". No obstante, la "igualdad es máxima en la categoría" aunque "no vamos a ganar ahí fácil".

Reconocía que la última victoria ante el Málaga ha sido un "chute de confianza, porque lo veníamos necesitando, en Gijón estás bien pero te vuelves con 3-0, en Andorra te penalizan un par de errores graves que echan a perder todo el buen trabajo que se hizo y el equipo necesitaba una victoria para reforzar todo el trabajo y para seguir creyendo que este trabajo nos va a dar resultado".

Una de las claves para obtener un buen resultado en Santander estará en "el trabajo defensivo" porque el Racing es "el equipo más goleador de la Liga, eso quiere decir que cada semana te generan un número muy grande de ocasiones, incluso cuando no están bien". Y a partir de ahí, "seguir creciendo como creo que lo estamos haciendo cada semana con el balón para también meterle en problemas a ellos".

Por ello, habrá momentos "y en el Serdinero no los va a haber, que los 11 jugadores vamos a tener que defender nuestro campo, que va a haber que defender el área. Los 11 jugadores, como se hizo el otro día contra el Málaga".

Muneta no se mostró preocupado por si este Mirandés se parece a lo que él busca. "Esto no va ni de lo que me gusta, esto va de ser eficaz a la hora de sacar puntos y hasta ahora hemos tenido que priorizar el evitar esos errores atrás", apuntó. Afirmó que "creo que estamos avanzando en ello, seguir en eso y ojalá eso se convierta en normalidad y podamos dar pasos en otra dirección".

Valoró muy positivamente la llegada de los fichajes en el mercado de invierno, ya que "para que un jugador quiera incorporarse al último clasificado de una Liga significa que tiene muchas ganas de ir, muchas ganas y mucha energía y eso es lo que necesitábamos".

En el caso de Mickael Malsa, mediocentro jabato en la histórica temporada 2019-20 sin equipo y que ha empezado a entrenar con los rojillos, Muneta explicó que "creo que la decisión se tomará relativamente rápido y lo que te digo, la premisa más importante la trae, que es la energía y las ganas".

Sobre el hecho de jugar en lunes y la menor presencia de aficionados del Mirandés, el técnico indicó que "desde luego, en un desplazamiento en el que puede moverse la afición de Miranda, prefiero que sea un sábado o en un momento en el que nos puedan acompañar". Pero a efectos de clasificación, "de mirar otros resultados, me da igual. Miramos lo nuestro".

Sobre la aportación de Maras al equipo, el entrenador del Mirandés señaló que es un jugador que "domina el oficio de defensor, que era lo que necesitábamos, minimizar los errores. Y ahí, necesitamos dar un paso adelante y ese paso adelante, evidentemente Maras, que tiene una trayectoria muy larga en esta categoría".

Respecto a la trayectoria de Carlos Fernández, Muneta destacó que "está haciendo un temporadón, hay que decirlo. Somos los últimos y tener un delantero que lleva 10 goles en el último clasificado no es fácil". Es un jugador de "un talento enorme, pero lo que tiene alrededor lo hace bien también. Está bien rodeado".