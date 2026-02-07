El Recoletas San Pablo Burgos vuelve a coger oxígeno

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos rompió su mala racha de cuatro derrotas consecutivas con una importante victoria en el Coliseum ante La Laguna Tenerife por 96-88, en un partido en el que los locales, llevados de la mano de un gran Gonzalo Corbalán, máximo anotador de su equipo con 24 puntos, se mostraron superiores durante todo el encuentro a su rival. Con este triunfo, los burgaleses siguen en puestos de descenso con 4 victorias y 15 derrotas, aunque siguen vivos en la lucha por la permanencia.

El primer cuarto arrancó con un ritmo trepidante, estando los dos equipos especialmente acertados desde la línea de 6,75. La primera canasta anotada por el equipo tinerfeño, gracias a un triple convertido por Scrubb, pero la respuesta no tardó en llegar para los burgaleses, que anotaron otro triple del ´killer´, Gonzalo Corbalán.

Los isleños volvieron a martillear el aro local con un nuevo triple de Van Beck, que puso el 3-6 cuando se cumplieron los primeros 2 minutos de juego. Pero los pupilos de Porfi Fisac comenzaron a ajustar su defensa, lo que provocó que su rival no pudiera anotar con tanta facilidad. Un parcial de 7-0 para el conjunto castellano hizo que se pusiera por primera vez por delante en el marcador con el 10-6, gracias a una última canasta convertida por Samuels Jr. una vez rebasado el meridiano del primer acto. Sin embargo, La Laguna tuvo capacidad de reacción y le devolvió esta vez un parcial a su favor de 2-5, que estrechó el marcador con el 12-11, gracias a un último triple anotado por Doornekamp a los 7 minutos.

El encuentro se jugó a un ritmo alto, pero el San Pablo Burgos jugó con mucha intensidad defensiva y dominando el rebote, tanto en defensa como en ataque, con Meindl, Fisher y Neto como sus principales baluartes. Su buen trabajo defensivo y su acierto en el ataque hicieron que el conjunto burgalés volviera a distanciarse en el electrónico con un espectacular parcial de 8-0, que le puso con nueve arriba (20-11) a los 9 minutos de juego, gracias a una última canasta de Fisher. El San Pablo Burgos llegó a alcanzar su máxima renta de +11 tras dos tiros libres anotados por Harpp a 25 segundos del final, pero el equipo canario anotó la última canasta del primer cuarto por medio de Fitipaldo, que dejó el marcador en 23-14.

El buen balance defensivo del San Pablo Burgos siguió causando estragos y poniendo en dificultades al ataque isleño, realizando de salida un nuevo parcial favorable de 5-0, con el triple de Juan Rubio y la canasta de Jackson, que les dio una mayor renta de catorce a favor (28-14, 11´). Y una nueva anotación de Happ hizo que el conjunto castellano se marchara con un +15 (30-15) en el minuto 12.

Sin embargo, La Laguna se puso por debajo de la barrera de diez puntos de desventaja tras el parcial a su favor de 4-10 con un último triple de Abromaitis, que puso el 34-25 en el minuto 14. Los tinerfeños consiguieron acercarse peligrosamente en el marcador y colocarse a tan solo cuatro (36-32, 17´) tras un enceste de Shermadini. El técnico local, Porfi Fisac, se vio obligado a pedir un tiempo muerto para frenar la remontada visitante. Sus consignas parecieron surtir efecto porque el equipo burgalés se sintonizó de nuevo en ataque, al hacer un último parcial de 10-4 en los últimos 3 minutos, que dejaron al descanso una ventaja favorable de los burgaleses de diez arriba (46-36).

El San Pablo Burgos entró muy enchufado en el arranque del tercer cuarto, realizando un parcial favorable de salida de 6-0, llevado de la mano de Jackson, autor de 4 puntos, y de Neto, que les puso con una ventaja de +16, la máxima del partido (52-36, 21´). Los locales mantuvieron su concentración en defensa e impidieron que los tinerfeños realizaran lanzamientos cómodos de tiro. Samuels le dio la máxima renta en favor de los castellanos de 17 arriba (55-38) tras una canasta de Samuels Jr. (23´). El conjunto burgalés llegó al meridiano de este tercer periodo manteniendo una ventaja de 16 (62-46) gracias los 2 puntos anotados por Meindl. Sin embargo, el conjunto canario comenzó a recuperar el timón en el apartado ofensivo y tuvo un buen final de tercer cuarto, logrando rebajar su desventaja a siete abajo (71-44), después de un último triple anotado por Van Beck (29´). Gonzalo Corbalán, a 2 segundos del final, anotó la última canasta que dejó el marcador a la conclusión del penúltimo periodo con un marcador de 73-64.

El último cuarto arrancó con un equipo isleño que comenzó a creer en la remontada y se situó a solo cinco por debajo (77-72, 32´) tras dos triples consecutivos de Van Beck, que comenzó a estar especialmente acertado en el tiro exterior. Pero Gonzalo Corbalán salió al rescate de los burgaleses con un triple que le devolvió una renta de ocho arriba (82-74, 33´).

Los chicos de Fisac consiguieron mantener su concentración y consiguieron llegar a los 2 últimos minutos con un +9 (87-78) tras una canasta de Corbalán. Un nuevo triple de Van Beck para La Laguna recortó distancias y puso el 89-82) en el minuto 39. Dos tiros libres anotados por Neto en los segundos finales aseguraron el importante triunfo del equipo burgalés (96-88).

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - LA LAGUNA TENERIFE, 96-88

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Jermaine Samuels Jr. (4), Jón Axel Gudmundsson (2), Gonzalo Corbalán (24), Leo Meindl (16), Ethan Happ (14). También jugaron: Rubio (3), Almazán (3), Neto (9), Fisher (7), Jackson (14).

La Laguna Tenerife: Van Beck (29), Fitipaldo (8), Scrubb (9), Guerra (2), Doornekamp (3). También jugaron: Fernández (14), Sastre (0), Bordón (0), Shermadini (12), Abromaitis (7), Giedraitis (4).

PARCIALES Primer Cuarto: 23-14 Segundo Cuarto: 23-22 (46-36) Tercer Cuarto: 27-28 (73-64) Cuarto Cuarto: 23-24 (96-88)

ÁRBITROS: Carlos Cortés, Juan De Dios Oyón y Cristóbal Sánchez Cutillas.

ELIMINADOS: El local Happ y el visitante Doornekamp.

PABELLÓN: Coliseum Burgos.