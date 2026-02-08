El UBU San Pablo Burgos 2031 no se deja sorprender

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Duodécima victoria del curso liguero para el Ubu San Pablo Burgos 2031, que se impuso por 37-32 al Contazara Zaragoza en un partido en el que los de Samuel Trives mandaron de principio a fin. Entraron bien en el encuentro y se distanciaron de tres goles en los cinco primeros minutos, diferencia que fue oscilando entre esos tres y los siete tantos de renta a lo largo de los 55 minutos restantes hasta la bocina final que le dio dos puntos más al conjunto burgalés, cuarto en la tabla con 26 puntos.

Esta vez no vale decir que la clasificación fue engañosa, porqué los doce puntos de diferencia entre ambos equipos en el momento de iniciarse el partido se notaron en gran manera sobre la pista del Plantío. Los burgaleses encontraron con facilidad la fluidez ofensiva que les faltó a los aragoneses, no tanto por demérito de los de Mariano Ortega sino en gran parte por la efectiva y aplicada defensa de los de Trives. Los siete goles de Miguel Malo fueron el faro que guió el triunfo de San Pablo Burgos, bien secundado en la parcela ofensiva por los seis de Nassim, los cinco de Jaime González y los cuatro en los que terminaron hasta cuatro hombres en las filas locales: Jaime Fernández, Fabrizio Casanova, Sarasola y Adrián Sánchez.

Una de las claves del encuentro, quizás la más importante por ser la inicial y marcar tendencia de lo que siguió después, fue la gran intensidad con la que el equipo burgalés empezó el partido. A los 31 segundos Nassim abrió el marcador con un gol compendio de técnica y potencia que empezó a dibujar que los locales eran más fuertes en el intercambio de golpes. Trataron de aguantar el envite inicial los zaragozanos, pero a medida que caían los goles y pese a que la diferencia no iba más allá de los cuatro goles en los diez minutos iniciales, se fue poniendo de manifiesto que Ubu San Pablo Burgos no solo había arrancado bien, sino que el paso de los minutos no le restaba eficacia ofensiva ni solidez defensiva, al menos la necesaria para mantenerse siempre por delante en el marcador. Al paso por el ecuador del primer tiempo, los burgaleses doblaban a los aragoneses con un 12-6 que reflejaba quien llevaba la voz cantante en el partido.

Se mantuvo la diferencia alrededor de los seis goles, hasta que en los cinco minutos previos al descanso un par de secuencias en las que a un gol de los locales le siguieronn dos de los visitantes, que se valieron del acierto de Marcos Andrés en el pivote, permitió a Contazara Zaragoza acercarse hasta cerrar el primer tiempo con unos guarismos (19-15) no aptos ni para que unos vieran el partido ya ganado ni los otros lo tuvieran que dar ya por perdido.

Si el pequeño recorte de seis a cuatro goles era un aviso, se lo tomó muy en serio Ubu San Pablo Burgos, que tras el paso por los vestuarios repitió la explosiva salida del primer tiempo y, a ritmo de gol por minuto en los cinco primeros del segundo tiempo, y apretando otra vez los dientes en defensa, se distanció hasta su máxima renta con el 24-17. Los tantos de Miguel Malo, con un amplio repertorio de recursos para acabar mandando el balón a las mallas, siguieron liderando el ataque de un cuadro burgalés disparado hacia el triunfo.

Sin embargo, los ajustes tácticos de los visitantes surgieron efecto y los de Mariano Ortega lograron contener el ataque burgalés mediante cambios en defensa que les permitieron acortar distancias poco a poco. La tenacidad mostrada por Enrique Camas contribuyó en gran manera a que la diferencia que había llegado a ser de siete goles se redujera a solo tres a diez minutos del final, un 31-28 que obligó todavía a los burgaleses a volver a apretar las tuercas en la recta final.

Lo hizo especialmente en defensa, que concedió un solo gol a los aragoneses en los cinco minutos siguientes mientras caían tres por parte local. Con los cinco de renta restaurados (34-29) se entró en unos últimos cinco minutos que, con los dos equipos ya acusando la factura física del duelo, fue un intercambio de goles hasta el definitivo 37-32 final.

Con dos puntos más en su casillero, Ubu San Pablo Burgos 2031 fija ya la mirada en la próxima jornada, en la que visitará el sábado 14 de febrero al Balonmano Alcobendas, colista en la tabla que cuenta sus partidos por derrotas y ante el que los de Samuel Trives tendrán la oportunidad de prolongar su buena marcha en esta División de Honor Plata en la que ocupan el cuarto puesto.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - BM CONTAZARA ZARAGOZA, 37-32

UBU San Pablo Burgos 2031: Santamaría, Nassim (6), Jaime Fernández (4), Jaime González (5), Miguel Malo (7), Sarasola (4), Fabrizio Casanova (4). También jugaron: Joao Pedro, Pablo Gómez, Tomás Moreira (1), Marcos García (1), Pedro Henrique (1), Brian Estebánez, Adrián Sánchez (4), Pedroarena, Gerard Forns.

BM Contazara Zaragoza: Jorge Gómez, Álex Plaza (5), Sergio Wagner (2), Bruno della Ratta (5), Miguel Lanero (4), Enrique Camas (2), Diego Monzón (2). También jugaron: Dani Villén (1), Juan Martínez (2), Rafa Val (2), Marcos Andrés (2), Jorge Ortega (2), Eriander, Jon Ander Iribar (3), Acosta, Álex Sanz.

PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 5-2 (5’) 8-5 (10’) 12-6 (15’) 15-9 (20’) 17-11 (25’) 19-15 (30’) 24-17 (35’) 26-20 (40’) 29-25 (45’) 31-28 (50’) 34-29 (55’) 37-32 (60’)

ÁRBITROS: Ignacio Rubio Díaz y Sergio Fernández-Montes Medina.

Exclusiones: Marcos García por los locales; Sergio Wagner y Enrique Camas por los visitantes.

PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío.