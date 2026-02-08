El Correo de Burgos

Las imágenes de la clara victoria del UBU San Pablo Burgos 2031

El equipo de Trives no deja espacio para la sorpresa ante el Contazara Zaragoza

Fabrizio Casanova celebra uno de los goles.

Fabrizio Casanova celebra uno de los goles.TOMAS ALONSO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El UBU San Pablo Burgos 2013 no quería sorpresas en casa ante el Contazara Zaragoza, un equipo recién ascendido que la pasada jornada se impuso al Cisne, dejando ver que se trata de un bloque luchador que no da tregua. Desde el primer momento, los de Samuel Trives salieron muy concentrados y mantuvieron el control del partido desde el inicio. 

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Contazara Zaragoza.

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Contazara Zaragoza.TOMAS ALONSO

