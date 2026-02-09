El Mirandés planta cara al Racing pero acusa la falta de pegada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un error defensivo dejó sin premio al Mirandés en El Sardinero en un encuentro en el que los jabatos aguantaron las acometidas locales durante muchos minutos, cuajando, a parte de la jugada del 1-0, una actuación de aprobado y manteniendo la sensación de mejora de las últimas jornadas. Le faltó al cuadro rojillo un poco más de punch en ataque, aunque lo buscó Muneta con los cambios y los suyos tuvieron alguna que otra ocasión, la más clara en el minuto 72. Pero al final, el gol de Andrés Martín resultó decisivo en un choque en el que, tras el 1-0, apenas se jugó a nada.

Apretaba el Racing de Santander desde el inicio y ya en los primeros compases del encuentro protagonizó un par de llegadas al área rojilla, la más clara en el minuto 5, en un remate desde la frontal del área de Guliashvili que obligaba a lucirse a Juanpa para evitar el gol. Volvía a poner a prueba los reflejos del meta visitante el ucraniano del Racing apenas unos minutos más tarde. Tratraba de aguantar el Mirandés cómo podía ante un Racing que apenas daba un respiro a los de Antxón Muneta.

La lluvia hacía que cada vez e campo estuviese más pesado y la circulación de balón del Racing se ralentizaba, aunque el partido seguía siendo un completo monólogo del conjunto cántabro y en el 19 volvían a tener una buena ocasión los locales en en un balón colgado que remataba de cabeza Guliashvili, alto.

Estaba bien el Mirandés en defensa, conjugando el peligro y evitando que las numerosas llegadas de los santanderinos acabasen en gol. Seguía ofreciendo el Mirandés esa nueva imagen de las últimas jornadas, con ganas, concentración y mucho trabajo ante la insistencia del Racing, que en el 24 pedía penalti por posibles manos de Maras en el área, aunque el colegiado no lo veía así.

Caía cada vez con más intensidad la lluvia en El Sardinero, lo que parecía que daba alas a un Mirandés que trataba de dormir el partido, ganando en posesión de balón y tocando y tocando para desesperación de los locales. Aún así, volvían a tenerla los locales en un saque de esquina que casi cuela directo Iñigo Jiménez en el minuto 32. Y en el 42 era Juanpa el que evitaba el 1-0 con un paradón que abortaba el gol de Guliashvili. Y en el 44 volvía a sacar una mano providencial el meta rojillo para mantener el cero a cero hasta el descanso, esta vez ante un remate de Suleiman.

No cambió la dinámica del partido en el inicio de la segunda mitad, con el Mirandés moviendo el balón y el Racing presionando sin demasiado ahínco, pero aprovechando cada error del rival, como uno de Selvi, para generar peligro en apenas dos toques. Y en el 47 era Juan Gutiérrez el que sacaba el balón bajo palos evitando el gol del Racing. Apfretaban de nuevo los locales, que en apenas tres minutos protagonizaba dos buenas ocasiones hasta que en el minuto 50, Selvi despeja mal en un rechace y el regalo no lo desaprovechan ahora los locales, que marcaban el 1-0.

Acusó el golpe el Mirandés, que perdió la concentración y el sitio en el campo, aunque mantuvo el equipo la actitud, luchando cada balón y complicándole la vida al Racing. Incluso tuvo una buena oportunidad el cuadro jabato en el minuto 56. pero Carlos Fernándes se resbalaba y golpeaba con Ezkieta cuando iba a rematar.

Pero lo cierto es que el partido se jugaba al ritmo que querían los locales ahora y Antxon Muneta optaba por mover el banquillo, dando entrada a Marí y pasando a jugar con defensa de cuatro y buscando más profundidad. Y pudo marcar el Mirandés en el minuto 72, en una doble ocasión de Marí que despejaba Ezkieta en corto.

Seguía buscando pólvora arriba el técnico del Mirandés, que daba entrada a Novoa y El Jebari en el minuto 74. Seguía intentándolo el equipo de Miranda y en el 78 un recorte de El Jebari lo remataba Ali Houary que desviaba a córner Salinas.

Lo intentaba como podía el Mirandés y en el minuto 87 era Ali Houary el que ponía el balón con un centro chut, que Marí no llegaba a rematar de cabeza por muy poco.

Y las malas noticias para los visitantes aumentaban en el minuto 90 con la doble amarilla a Ali, que cumplía ciclo y se perderá el próximo encuentro en Anduva ante la UD Las Palmas.

No sufrió más el Mirandés con diez en un final de partido en el que los de Muneta tampoco consiguieron generar más ocasiones.

REAL RACING CLUB - CD MIRANDÉS, 1-0

Real Racing Club: Ezkieta, Mantilla, Herrando, Salinas, Facu, Damián (Sangali, 66´), Gustavo Puerta, Andrés Martín (Arana, 86´), Iñigo Vicente (Iñigo Sainz, 79´), Suleiman (Maguette, 66´), Guliashvili (Mario García, 86´).

CD Mirandés: Juanpa, Juan Gutiérrez, Cabello (El Jebari, 74´), Tamarit (A. Marí, 64´), Maras, Medrano, Selvi (Novoa, 74´), Javi Hernández, Thiago, Ali Houary, Carlos Fernández.

GOLES: 1-0 (50´) Andrés Martín.

ÁRBITRO: Manuel Jesús Orellana Cid (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Damián, Salinas, Arana (92´); Carlos Fernández, Selvi, Ali (2A, 90´), Javi Hernández, Novoa

CAMPO: El Sardinero.