Roa se convertirá de capital de España de las promesas del esgrima

Roa acogerá a partir del viernes 13 de febrero el campeonato de España de esgrima sub 20 y sub 23 en las categorías de florete y sable. Una cita que se prolongará durante tres días y que comenzará con la competición por equipos. La Diputación acogió la presentación de un evento deportivo que será "un éxito", según el presidente del IDJ, Ángel Carretón, gracias a las instalaciones con las que cuenta la localidad ribereña.

El campeonato de España contará con 11 participantes de Castilla y León, y los clubes que participarán serán Club Santa Teresa de Ávila, el Club de Esgrima de Segovia y el Club Cid Campeador de Burgos. En toral, serán 300 inscritos que participarán en 20 pistas

El campeonato comenzará, el viernes a las 17.00 horas, con la competición júnior por equipos en las cuatro modalidades de sable masculino y femenino y florete masculino y femenino. A las 19.00 horas serán las finales.

La jornada del sábado será la más larga con una sesión de mañana y tarde en la que se disputará el campeonato de España júnior individual, así como el campeonato de España sub 23 por equipos.

El evento se cerrará el domingo con el campeonato de España sub 23 individual, a partir de las 8.30 horas.

El alcalde de Roa, David Colina, destacó que la llegada del campeonato de esgrima a la localidad es una gran noticia, ya que "decir un Campeonato de España en un pueblo de un medio rural en Roa de Duero, un pueblo de la provincia de Burgos, pues como que suena a música celestial". Es "una apuesta por el entorno rural".