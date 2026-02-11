Jesús Herrada concluye el Tour de Omán en el puesto 13

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Tour de Omán llegó a su fin con su quinta y última etapa en la que Jesús Herrada volvió a mostrarse entre los más fuertes de la carrera. El conquense del Burgos Burpellet BH, que el pasado lunes lograba la 15ª posición en Eastern Mountain, volvió a rendir a buen nivel en el ascenso a Green Mountain en el que terminaba la etapa reina, entrando en meta en 22ª posición. De esta manera, ascendió un puesto en la clasificación general, finalizando en la 13ª plaza. Hasta cinco ciclistas morados lograron emplazarse en el top-40 de la general, lo que situó al UCI ProTeam burgalés como cuarto mejor equipo de la carrera.

La etapa monopuerto con final en Jabal al Akhdar, más conocida como Green Mountain, se decidió en este duro ascenso de 6 kilómetros al 10% de desnivel medio. El propio ritmo del pelotón, que no tardó en dar caza a los fugados en las primeras rampas, fue eliminando poco a poco a muchos corredoes. Jesús Herrada rodó siempre en las posiciones cabeceras, con varios de sus compañeros dentro del grupo de favoritos. Los ataques rompieron aún más el pelotón y los ciclistas llegaron de uno en uno a meta, con Herrada en la 22ª posición, a apenas un minuto del ganador. Tras él entraron Sergio Chumil (25º), recuperado de la caída que sufrió el lunes, y José Luis Faura (27º), también en progresión ascendente.

En la clasificación general final, Jesús Herrada concluye 13º, por delante de Mario Aparicio (21º), José Luis Faura (24º), Lorenzo Quartucci (32º) y Sergio Chumil (37º), todos ellos dentro del top-40 que otorga puntos UCI. Cabe destacar también la labor de Rodrigo Álvarez en la etapa del pasado martes. El burgalés fue 15º en la llegada al sprint en Sohar, lanzando el sprint desde lejos y situándose en primera posición a pocos metros del final, a pesar de no ser un velocista puro. Respecto a Merhawi Kudus, que abandonó por caída el lunes, las pruebas radiológicas han confirmados que no sufre fracturas. El eritreo tiene una contusión en la escápula y el hombro, pero podrá volver pronto a la competición.

Al mismo tiempo, en Arabia Saudí, Jambaljamts Sainbayar disputó la prueba en ruta del Campeonato de Asia, acabando en la quinta posición. Representando a la selección de Mongolia, el ciclista del Burgos Burpellet BH se mantuvo siempre entre los más fuertes en una carrera muy selectiva. Cada vuelta al circuito final en torno a Unaizah fue eliminando a rivales y tres ciclistas lograron distanciarse en los últimos giros, repartiéndose las medallas. En el grupo perseguidor de 15 ciclistas, Sainbayar aprovechó su velocidad en el repecho final para hacerse con la quinta plaza y un valioso botín de 100 puntos UCI.

Jambaljamts Sainbayar, segundo por la izquierda, junto a sus compañeros de selección en Arabia Saudí.Mongolian Cycling Federation

La temporada del Burgos Burpellet BH continuará este mismo fin de semana, con más carreras en España: la Vuelta a la Región de Murcia (viernes 13 y sábado 14), la Clásica de Almería (domingo 15) y la Clásica Jaén (lunes 16) precederán a la Vuelta a Andalucía (miércoles 18 al domingo 22). Tras ello, llegarán las primeras clásicas de la temporada en Bélgica y Grecia: el Omloop Nieuwsblad (sábado 28) y la Kuurne-Bruselas-Kuurne (domingo 29) en la región de Flandes; junto al Visit South Aegean GP (sábado 28) y el Region on Dodecanese GP (domingo 29) en el país heleno.