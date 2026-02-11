El Grupo Ureta Tizona Burgos cae con estrépito ante Gipuzkoa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Tizona Burgos cae estrepitosamente en su visita al Inveready Gipuzkoa (93-65) en un partido donde se vio superado con contundencia en el segundo y tercer cuarto. Casi sin opciones de reaccionar ante una ventaja local ya insalvable, el conjunto de Denís Pombar salvó un último cuarto dejando una buena imagen y mostrando otra cara a la que agarrarse para lo que queda de competición.

El Grupo Ureta TIzona Burgos afrontaba este miércoles un nuevo y exigente duelo marcado por la acumulación de cansancio al tratarse del segundo compromiso liguero de una semana con tres partidos y donde la gestión de los minutos y la intensidad se planteaban como fundamentales para sostener las buenas sensaciones, mantener la identidad y cumplir con el objetivo de seguir creciendo de cara al tramo decisivo de la temporada.

Después del duelo disputado en Fuenlabrada, el técnico del conjunto burgalés, Denís Pombar, lo tenía claro. “Tenemos que intentar que los momentos de parón en ataque no nos afecten emocionalmente y debemos mantenernos preparados para todos los aspectos y ser constantes”, señalaba en la rueda de prensa previa al partido de esta vigésima jornada de la Primera FEB. Sin embargo, delante había un rival que iba a proponer un partido muy complicado después de encadenar 10 victorias en los últimos 13 encuentros disputados.

Una gran racha desde octubre que lo ha impulsado hasta la quinta posición y que desde el primer segundo de juego en el Polideportivo Josean Gasca demostró el por qué de enlazar esta buena dinámica de resultados y juego.

Además, el conjunto visitante ayudó con un arranque lleno de pérdidas, errores y tiros fallados que no permitió que los aficionados del baloncesto pudieran ver el primer punto de partido hasta casi el minuto dos, cuando Nicolau Aledon anotó los primeros dos puntos que abrían el electrónico para el Inveready Gipuzkoa. Respondió rápido R. Vila, ganó el rebote, empató el partido y luego convirtió dos tiros libres que adelantaba al Burgos en el marcador, antes que, de nuevo, Nicolau, pusiera la igualada. Sin embargo, apareció Parrado para poner distancias, a través del tiro de tres puntos, y M. Jackson para lograr la mayor ventaja hasta el momento (4-9).

Después de unos buenos minutos y una gran reacción, el conjunto burgalés volvió a encadenar un par de malas acciones que permitió a los locales volver a poner el empate. Alonso Ruiz, Vila y Jofresa volvieron a reaccionar anotando, pero el Gipuzkoa no se relajó y consiguió ponerse por delante (18-15) a falta de pocos segundos para el final del primer cuarto.

No obstante, llegó el segundo cuarto y todo se fue al traste. El Gipuzkoa salió con todo y gracias a una buena efectividad en ataque, una defensa segura y la obtención de varios rebotes permitieron a los locales coger distancias en el marcador. Eso sumado al acierto en el tiro de tres hicieron que el Burgos se pusiera con una desventaja de 21 puntos a falta de menos de cuatro minutos para el final del primer tiempo. Los burgaleses lo intentaron, pero el gran acierto local dejó muy tocadas las opciones de un conjunto de Denís Pombar que sumó 15 puntos, los mismos que en el primer cuarto, pero que encajó 32.

Nada hacía indicar en el arranque del tercer cuarto que algo fuese a cambiar. El conjunto visitante parecía haberse ido mentalmente del partido y el Inveready Gipuzkoa olió sangre y no dudó en ir a por más. En menos de dos minutos, el conjunto local anotó un parcial de 10 a 0 (60-30) y no fue hasta prácticamente llegar a los tres minutos de juego que Alonso Ruiz anotó el primer punto del cuarto. Encestó un tiro libre y falló el otro. Era insuficiente ante unos guipuzcoanos que seguían a lo suyo, ampliando la ventaja a casi el doble de la anotación visitante (72-37).

Con el transcurso de los minutos nada mejoró y el tercer cuarto finalizó con un 33 a 12 para los locales. Poco en defensa y menos en ataque para un Burgos incapaz de revertir un mal segundo cuarto que terminó con otro mal tercer cuarto.

El último cuarto inició totalmente distinto al resto. Una cara del Burgos totalmente distinta a la mostrada en los anteriores cuartos. O quizás una cara totalmente opuesta del conjunto local, quienes ya veían el partido ganado y, casi sin quererlo, se relajaron. Por una u otras razones, los burgaleses lograron un parcial de 0 a 12 en los primeros minutos con una gran actuación de Brown-Ferguson que anotó 7 puntos.

Buenos minutos que redujeron la ventaja local y maquillaron el electrónico (85-57) pero que, tras los horribles segundo y tercer cuarto, era ya insuficiente. Sin embargo, con la mirada positiva, el Burgos se acercó lo máximo posible en el marcador (93-65) y concluyó un mal partido dejando una buena imagen y sensaciones positivas a las que agarrarse en lo que resta de temporada.

INVEREADY GIPUZKOA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 93-65

Inveready Gipuzkoa: Tate (11), Hanzlik (13), Ansorregui (7), Nicolau (6) y Arroyo (11). También jugaron Ngom (10), Zubizarreta (0), Motos (0), Maiza (15), Mcghie (14) y Korsantia (6).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (11), Terins (7), Parrado (4), Vila (20) y Seoane (0). También jugaron Gil (3), Huelves (0), Zidek (2), Brown-Ferguson (10), Alonso Cuevas (0), Jofresa (2) y Alonso Ruiz (6).

PARCIALES Primer Cuarto: 18-15 Segundo Cuarto: 32-15 Tercer Cuarto: 33-12 Cuarto Cuarto: 10-23

ÁRBITROS: Morales Ruiz, German; Ibañez Garcia, Fernando y López Lecuona, Alejandro.

PABELLÓN: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Primera FEB disputado en el Polideportivo Josean Gasca.