El BBBH arranca el año con tres citas en el sur

El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El calendario nacional en el mundo del ciclismo encadena tres citas consecutivas en el sur peninsular y el Burgos Burpellet BH repartirá efectivos entre Murcia, Almería y Jaén en un fin de semana que exigirá perfiles muy distintos. Escaladores, velocistas y corredores todoterreno se alternarán en una secuencia que conecta la Volta a la Comunitat Valenciana con la Vuelta a Andalucía y que marca el cierre del primer bloque competitivo del año en España.

La primera parada será la Vuelta a la Región de Murcia, que recupera su formato por etapas y deja atrás su condición de clásica. La prueba vuelve a estructurarse en dos jornadas, viernes 13 y sábado 14, como antes de 2020. La etapa inaugural unirá Cartagena y Yecla a lo largo de 178 kilómetros de tendencia ascendente, con desenlace tras el Alto de la Virgen del Castillo, una subida corta de 1,5 kilómetros al 7% de inclinación coronada a solo cuatro kilómetros de meta.

El segundo día repetirá un trazado reconocible, con salida en Murcia y llegada en Santomera tras 179 kilómetros. En el primer tramo aparecerá el Collado Bermejo, 16 kilómetros al 5%, puerto de primera categoría que suele seleccionar el grupo, antes del paso final por la Cresta del Gallo, 4 kilómetros al 6%, ya en la fase decisiva. En el bloque morado debutarán esta temporada Ander Okamika y el neoprofesional Martín Rey. Junto a ellos estarán Clément Alleno, decimotercero el pasado año, Hugo de la Calle, Sinuhé Fernández, Adrián Fajardo y Carlos García Pierna.

El domingo, el protagonismo pasará a la Clásica de Almería, con salida en Puebla de Vícar y meta en Roquetas de Mar. Sus 189 kilómetros mantienen el esquema habitual: una primera mitad quebrada por el interior, con los pasos por Celín, Río Chico y Berja, y un segundo sector junto al mar, expuesto al viento y a la formación de abanicos. El circuito final, esencialmente llano, obliga a pelear cada curva para entrar bien colocado en la resolución al sprint.

Burgos Burpellet BH acudirá con César Macías y Georgios Bouglas como principales bazas para la llegada masiva. El tren lo formarán Okamika, Tomoya Koyama, Vojtech Kmínek, Martín Rey y Adrián Fajardo, en una apuesta clara por controlar el desenlace si el viento no rompe la carrera.

La secuencia concluirá el lunes 16 con la Clásica Jaén Paraíso Interior, que ha debido modificar su recorrido a causa de las lluvias recientes. El nuevo trazado, de 154 kilómetros con epicentro en Úbeda, mantiene la identidad de la prueba: los tramos de tierra entre olivares. En esta edición habrá seis sectores y 25 kilómetros sobre caminos, concentrados en buena parte en el tramo final.

El circuito definitivo conserva enclaves como Vandelvira, Mar de Olivos, Juancaballo y Santa Eulalia, aunque algunos pierden su segundo paso. El sector de Guadalupe desaparece y entra en escena el de San Bartolomé. Al frente del equipo estará el jienense José Manuel Díaz, que asume el liderazgo en la carrera de su tierra. Le acompañarán corredores versátiles como Hugo de la Calle, Clément Alleno o Josh Burnett, además de Sinuhé Fernández, César Macías y Vojtech Kmínek.

Tres recorridos distintos, tres lecturas tácticas y un mismo objetivo: consolidar sensaciones en el inicio del calendario español antes de afrontar la siguiente gran cita andaluza.