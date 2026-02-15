El San Pablo Burgos peleó, pero se llevó un revolcón en Murcia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No hubo sorpresa y Recoletas Salud San Pablo Burgos cayó en Murcia ante un rival superior que, aunque tuvo que esperar hasta el último cuarto para romper el partido, fue siempre por delante en el marcador. Eso sí, no ofreció una mala imagen el equipo de Porfirio Fisac durante los primeros 33 minutos de partido, aunque le faltó acierto en sus lanzamientos y algo de intensidad defensiva, sobre todo en la primera mitad.

Salió Recoletas Salud San Pablo Burgos decidido a no dejar a UCAM Murcia hacer su juego. Se empleaban a fondo los de Porfi Fisac, y aunque el conjunto local apenas tardó en adelantarse en el marcador, lo cierto es que los burgaleses apretaban y no permitían a los de Sito Alonso abrir hueco en el marcador. Eso sí, lo hacían los de Burgos a base de una defensa que rayaba la legalidad, cargándose muy pronto con tres faltas personales (9-6, minuto 4).

No le estaban beneficiando al cuadro de Fisac las idas y venidas en la cancha, con un UCAM Murcia mucho más acertado en la pintura que conseguía abrir la brecha hasta los cinco puntos (13-8 a 5´27 para el final del primer cuarto), con Cacok imparable con 8 puntos ya anotados.

Movía el banquillo el técnico de los burgaleses, dando entrada a Jhivvan Jackson y Gudmundsson, pero lo cierto es que los burgaleses seguían sufriendo mucho, fallando además lanzamientos y dejando escapar rebote tras rebote ante un rival muy físico que apretaba con todo y conseguía irse hasta el 18-8 a poco menos de 4 minutos para el final del primer cuarto, obligando a Porfi Fisac a pedir ya su primer tiempo muerto. Sin embargo, no conseguía Recoletas Salud San Pablo Burgos corregir sus errores, seguían fallando demasiados lanzamientos los visitantes ante un rival mucho más acertado, que se iba hasta los 11 puntos de renta (21-10).

Gus Lima volvió a jugar ayer contra uno de sus exequipos.@UCAMMurcia / Javier Bernal

Aparecía entonces Jhivvan Jackson para meter a los suyos en el partido con 5 puntos consecutivos, triple incluido (21-15, minuto 9). Fallaba un segundo triple Jackson y replicaba Ennis con un triple espectacular que le devolvía el +11 antes de poner el 28-15 desde la línea de tiros libres para cerrar el cuarto.

Intentaban los burgaleses apretar en defensa en el inicio del segundo cuarto, cortando el juego ofensivo de su rival. Sin embargo, seguían fallando demasiado en ataque los de Fisac, lo que les impedía aprovechar los malos momentos del rival para enjugar diferencias (28-18, minuto 12). Un triple de Jackson acercaba un poco más a los burgaleses, que llegaban a colocarse a solo 5 puntos del rival tras una técnica a Sito Alonso (30-25, a 6´40). Pero Murcia conseguía superar la defensa en toda la pistan de los visitantes, haciendo mucho daño desde el exterior y castigando los errores de los burgaleses, que veían como el rival se iba hasta los 15 puntos de renta a 4 minutos para el descanso (44-29). Fallaba demasiado Burgos en sus lanzamientos, aunque conseguía reducir distancias al descanso (48-39).

Ya en el tercer cuarto, volvía el toma y daca, con los de Porfi Fisac haciendo la goma una y otra vez. Había mejorado el equipo en ataque y, aunque en defensa no acababa de estar todo lo intenso que requería la situación, conseguían los burgaleses mantenerse en el partido pese a los buenos porcentajes de acierto en el lanzamiento de los locales. Corbalán y Nieto suplían los peores momentos de Jackson y el equipo se ponía a ´solo´ cinco puntos a 2´43 para el final del cuarto. Llegaban a colocarse a 3 puntos los visitantes (62-59).

Sin embargo, UCAM Murcia dejaba claro el porqué de su posición en la tabla y en un par de chispazos Michael Forrest firmaba dos triples consecutivos que volvían a abrir la brecha hasta los 9 puntos (68-59), una diferencia que reducían mínimamente los visitantes al final del tercer cuarto para entrar en los últimos diez minutos con un Burgos que mantenía opciones a 7 puntos del rival (68-61).

Empezaba bien el último cuarto, con un error de Ucam Murcia que aprovechaba Corbalán para poner el 68-63. Apretaba Recoletas Salud San Pablo Burgos en defensa, generándole ahora muchos problemas en ataque a los locales. Pero un error permitía a Forrest firmar otro triple que daba alas a los murcianos, que en apenas tres minutos conseguían abrir la brecha hasta los 12 puntos (77-65). Quedaban muchos minutos, pero no daba ahora la sensación de que los visitantes pudiesen arrebatarle el triunfo al rival. Se equivocaban los burgaleses en algunas decisiones, se dejaban llevar por los nervios y veían como el rival se iba hasta los 20 puntos a falta de 3´42 para la conclusión (89-69). No hubo ya más historia y los de Fisac ni siquiera consiguieron reducir las diferencias.