El Aparejadores se rehace y asalta el liderato tras vencer a Alcobendas

El Recoletas Burgos Caja Rural recuperó el liderato en la primera fase de la liga de la División de Honor después de lograr una trabajada victoria en casa ante el Silicius Alcobendas por 23-18 y aprovechar el tropiezo del hasta ahora líder, el VRAC Entrepinares, que perdió a domicilio ante el Ampo Ordizia por 26-19.

El equipo burgalés saltó al terreno de juego del campo San Amaro con el principal objetivo de poner tierra de por medio con un rival madrileño que quería asaltar la segunda plaza, aunque con un partido más.

El encuentro no comenzó como se esperaba porque los visitantes sorprendieron de salida y se pusieron por delante en el marcador, gracias a un puntapié de castigo transformado por Cittadini a los 3 minutos de juego.

Sin embargo, el conjunto local se puso las pilas y empezó a carburar su juego de ataque. Su delantera impuso su poderío y comenzó a ganar metros y a jugar en campo rival. La respuesta fue inmediata y no tardó en poner las tablas en el marcador, gracias a otro puntapié de castigo que transformó Santiago Mansilla, que puso el 3-3 a los 5 minutos.

El Aparejadores siguió empujando en la zona ofensiva y consiguió darle la vuelta al partido y lograr su primer ensayo del encuentro a los 9 minutos por medio de Valentín Bustos, que colocó a los suyos con una ventaja de 8-3, aunque Mnasilla no pudo convertir la transformación. El partido entró en una fase de igualdad, con los visitantes tratando de torpedear la línea defensiva de los burgaleses, que sufrieron un duro revés a los 28 minutos, cuando Sivori fue sancionado con tarjeta amarilla, lo que provocó que dejara a su equipo con un jugador menos durante 10 minutos.

El Silicius Alcobendas supo sacar partido de esta ventaja numérica, ya que recortó distancias con un puntapié de castigo transformado por Cittadini, que estrechó el marcador con el 8-6 a los 29 minutos. Sin embargo, el Recoletas Burgos no se achicó y consiguió forzar una infracción de su rival, lo que hizo que Santiago Mansilla pudiera convertir un puntapié de castigo, que le puso con una ventaja de 11-6 a los 31 minutos.

Sin embargo, el conjunto madrileño consiguió igualar la contienda a los 39 minutos, gracias a un ensayo transformado por Federico Martín, aunque afortunadamente Cittadini no logró anotar su patada entre los tres palos. En un partido bastante equilibrado, los dos equipos formaron tablas al descanso, quedando las espadas por todo lo alto de cara al segundo tiempo.

Tras la reanudación, el Recoletas Burgos, ya conocedores de la derrota de su máximo rival en la lucha por el liderato, el VRAC Quesos Entrepinares ante el Ampo Ordizia, salió de manera arrolladora, logrando dos ensayos en apenas tres minutos de la segunda parte. El primero lo logró Luciano Molina, acompañado de la transformación de Santiago Mansilla a los 42 minutos de partido. El segundo ensayo, el tercero del partido para los burgaleses, lo logró Facundo López, aunque la patada del argentino Mansillano entró entre los tres palos. La ventaja de 23-11 dio una mayor consistencia y confianza al juego de los locales, que supieron sujetar a la delantera madrileña.

El encuentro se le puso de cara a los gualdinegros cuando el rival se quedó con un jugador menos por la tarjeta amarilla que recibió Aarón Rus a los 53 minutos de partido, dejando a su equipo en inferioridad durante 10 minutos. Sin embargo, el Silicius Alcobendas le devolvió la emoción al encuentro y puso el partido en un puño tras el ensayo logrado por Álvaro Hernando y la posterior transformación de Cittadini a los 71 minutos. Al final, los gualdinegros conservaron su ventaja y lograron 4 puntos, que los sitúa como líderes de la competición con 35 puntos, uno más que el VRAC Quesos Entrepinares.

DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 10

RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL - 23

SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY - 18 Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Tomás Domínguez, Sacovechi, Wagenaar, Molina, Culubret, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Pablo Rascón, Lander Gómez y Dambola. jugaron: Álex Sánchez, Sorreluz, Zumeta, Snyman, Mata, Alvizo.



Silicius Alcobendas Rugby: Costa, Marco Pérez, Munyaradzi, Gougy, Serrano, Carlos Rodríguez, Carvajales, Álex Suárez, De Minteguiaga, Cittadini, Santiago López, Aarón Rus, Federico Martín, Roy Jon y De la Pisa.También jugaron: Ponce, Vidal, Rubén Omar, Pérez, Fauda, Devesa, Beka, Álvaro Hernando.



MARCADOR: 0-3(3´) Puntapié de castigo de Cittadini. 3-3 (5´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 8-3 (9´) Ensayo de Valentín Bustos. 8-6 (29´) Puntapié de castigo de Cittadini. 11-6 (31´) Puntapié de castigo de Cittadini. 11-11 (39´) Ensayo de Federico Martín.-DESCANSO-. 18-11 (41´-42´) Ensayo de Luciano Molina y transformación de Santiago Mansilla. 23-11 (43´) Ensayo de Facundo López. 23-18 (70´-71´) Ensayo de Álvaro Hernando y transformación de Cittadini.



ÁRBITROS: Jon Ibisate Alday, Xabier Etxaniz Bujanda y Koldo Lizarzaburu Aperribai (Colegio Vasco).

Tarjetas: al local Sivori (28´) y al visitante Aarón Rus (53´)



CAMPO: Bienvenido Nieto (San Amaro).