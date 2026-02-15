Tizona pelea y sufre, pero la victoria se fue a Zamora

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Caja Rural CB Zamora se anotó el triunfo en el derbi castellano leonés ante un Grupo Ureta Tizona Burgos que pagó sus fallos en el lanzamiento ante un rival mucho más acertado en la pintura.

Caja Rural CB Zamora apretaba en defensa desde el inicio, cortando las penetraciones de un Grupo Ureta Tizona Burgos que, pese a ello, conseguía cobrar las primeras ventajas en el electrónico gracias al acierto de Jackson y del tiro exterior, colocando el 8-2 en el marcador en apenas un minuto. Corregía posiciones defensivas el equipo de Saulo Hernández, que conseguía frenar el ataque de su rival.

Mientras, Rogers se encarga de aprovechar los balones recuperados para ir recortando distancias y Round, con un tiro libre, ponía el 8-8 (minuto 4). Caja Rural CB Zamora obligaba a la defensa local a emplearse a fondo y Grupo Ureta Tizona Burgos entraba pronto en bonus ante un rival que no desaprovechaba los tiros libres y conseguía así darle la vuelta al marcador mediado el cuarto (10-12).

No conseguían los de Denís Pombar sacudirse la presión del rival y tras otro lanzamiento fallado por los burgaleses, Thrastarson ponía el 10-14. Movía el banquillo el técnico de los burgaleses, que poco a poco conseguían corregir sus pérdidas de balón y volvían a encontrar el acierto en el tiro exterior para colocarse de nuevo por delante en el luminoso (20-18, minuto 7).

Terins estaba desmontando la defensa visitante y elevaba la renta local hasta los 5 puntos (23-18). Aparecía Roberts para dar algo de aire a los suyos, pero dos triples consecutivos de Tizona ponían una máxima de nueve puntos a favor de los locales (29-20), una renta que Rogers recortaba al final del cuarto (29-23).

Ya en el segundo cuarto la dinámica del partido no cambiaba. Grupo Ureta Tizona Burgos se mostraba implacable en el tiro exterior, sobre todo con Gil, muy acertado, mientras los zamoranos aguantaban en el partido gracias al acierto de la dupla Roberts-Rogers (36-29, minuto 12). Sin embargo, los de Saulo Hernández apretaban en defensa y, de la mano de Paukstè, conseguían frenar a su rival y acercarse un poco más (36-32).

No reaccionaban los burgaleses, incapaces ahora de sacudirse la presión del rival ni de frenar a Paukstè, que ponía el 36-35 en el electrónico. Apareció Gerard Jofresa para desatascar el ataque local, pero Paukstè seguía imparable y el marcador se mantenía muy apretado.

La igualdad era máxima, pero los de Saulo Hernández conseguían aprovechar sus lanzamientos de tiros libres para ponerse por delante y abrir una pequeña brecha que Rogers ampliaba hasta los cinco puntos cuando se acababa el cuarto (46-51).

Tras el descanso, Caja Rural CB Zamora continuó imponiéndose desde la defensa. Los de Saulo Hernández mantenían la presión sobre el ataque de un Grupo Ureta Tizona Burgos que no encontraba aro y veía cómo el rival ampliaba su renta (48-57, minuto 23). Paraba el partido Denís Pombar y a la vuelta conseguía que los suyos frenasen el juego de los zamoranos para ir poco a poco recortando diferencias desde la línea de tiros libres (55-59, minuto 25).

Saulo Hernández trataba de recomponer a los suyos, pero un triple de Gerard Jofresa apretaba aún más el marcador (58-60). Pero Caja Rural CB Zamora apretaba de nuevo y los burgaleses no conseguían mantener la intensidad durante demasiado tiempo, dando aire de nuevo a los zamoranos, que conseguían abrir una brecha de seis puntos con la que conseguían llegar al inicio del cuarto decisivo (64-70).

No bajaba le ritmo el cuadro zamorano, pero Vilà mantenía con vida a los burgaleses en el inicio del último cuarto (67-72, minuto 31). La intensidad era máxima, pero dos pérdidas de balón de Grupo Ureta Tizona Burgos, con dos triples consecutivos de Zamora como respuesta, permitían a los de Saulo Hernández volver a abrir la brecha y escaparse hasta los 10 puntos de renta a 6´29 para el final (72-82). Terins y Zidek le devolvían el parcial a su rival (78-82). Pero Zamora volvía a abrir la brecha (78-85), aunque Terins volvía a dar aire a los burgaleses y ponía el 87-90 a 3´38 para el final.

Una vez más, sin embargo, Grupo Ureta Tizona Burgos no conseguía culminar su remontada. Los locales volvían a mostrarse demasiado fallones en el lanzamiento, errando incluso tiros libres y dando alas a un Caja Rural CB Zamora que no perdonaba y conseguía hacerse con el triunfo (93-101).

PRIMERA FEB - JORNADA 21

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - 93

CAJA RURAL CB ZAMORA - 101 Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (10), Terins (21), Parrado (1), Vilà (5), Seoane (10). También jugaron: Gil (8), Huelves (2), Zidek (16), Brown (6), Jofresa (7), Ayoze Alonso (7).



Caja Rural CB Zamora: Roberts (6), Rogers (19), Martínez (18), Lo (6), Van Zegeren (6). También jugaron: Round (5), Peris (21), Kristensen, Naspler (3), Thrastarson (2), Paukstè (15).



PARCIALES

Primer Cuarto: 29-23

Segundo Cuarto: 17-28 (46-51)

Tercer Cuarto: 18-19 (64-70)

Cuarto Cuarto: 29-31



ÁRBITROS: Jacobo Rial Barreiro (Colegio gallego), Francisco González Cuervo (Colegio castellano leonés) y Sergio Acevedo Perera (Colegio extremeño).

ELIMINADO: Brown.



PABELLÓN: Municipal El Plantío.