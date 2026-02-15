Ander Okamika conquista el premio de la montaña en la Clásica de Almería

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El curso echó a rodar para el Burgos Burpellet BH en tierras almerienses y lo hizo con presencia en carrera y un lugar en el podio. Ander Okamika abrió su sexta temporada como morado subiéndose al cajón de la Clásica de Almería tras conquistar el premio de la montaña, después de una jornada en fuga que volvió a situar al equipo en el escaparate desde el primer kilómetro.

La prueba, con salida en Puebla de Vícar y desenlace en Roquetas de Mar, se resolvió al sprint, donde César Macías firmó la 14ª posición y Georgios Bouglas fue 20º en una llegada condicionada por varias caídas en el tramo final.

Okamika, uno de los corredores con mayor trayectoria dentro de la estructura burgalesa, no esperó demasiado para dejarse ver y poco después del banderazo de salida se filtró en un grupo de cuatro ciclistas que pronto abrió una renta superior a los cuatro minutos. Con el objetivo claro de disputar la clasificación de la montaña, el vizcaíno fue sumando el máximo de puntos en cada ascenso y pasó en primera posición por el Alto de Celín, el Alto de Río Chico y el Alto de Berja, con lo que pudo asegurarse matemáticamente el maillot de la montaña antes de afrontar el tramo final.

Ya en el regreso hacia Roquetas de Mar, coronó también en cabeza el Alto de Almerimar. La escapada resistió hasta los últimos veinte kilómetros, cuando el pelotón neutralizó a los fugados dentro del circuito final.

A partir de ahí, la tensión se adueñó del grupo principal. La colocación de cara al sprint multiplicó los movimientos y derivó en varias caídas que afectaron de lleno al Burgos Burpellet BH. Primero fue Martín Rey, en su debut como profesional, quien se fue al suelo a trece kilómetros de meta.

Más tarde, a seis del final, otra montonera dejó fuera de la disputa a Vojtech Kmínek, Rodrigo Álvarez y Adrián Fajardo. Sin lanzadores en los metros decisivos, Macías y Bouglas tuvieron que buscarse la vida en un sprint de alto nivel, cerrando ambos entre los veinte primeros.

El corredor del BBBH César Macías acabó entre los 15 primeros en la llegada al sprint.Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Tras su primera carrera de la temporada Okamika explicó que estaba "con ganas de empezar mi sexto año con el equipo", aunque admitió que el disputado en Almería no era un recorrido idóneo para su perfil de corredor, "ya que sabíamos que iba a ser un final muy nervioso y destinado a los sprinters".

Okamika, rey de la montaña en AlmeríaLuis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

Su principal objetivo fue entrar en la fuga del día "para darle visibilidad al equipo" y posteriormente pudo dar la "pelea por los premios secundarios" y ganar el premio de la montaña. "Los cinco fugados nos compenetramos muy bien, pero sabíamos que era muy difícil llegar a meta, ya que había equipos muy potentes trabajando para sus velocistas", aclaró el corredor del equipo burgalés, que se declaró "contento con este inicio de temporada y con ganas de entrar en la dinámica de las carreras". "Ojalá sigamos por este camino en la Vuelta a Andalucía”, enfatizó.