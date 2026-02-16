Burgos recupera su Media Maratón: 21 kilómetros tras las huellas del Cid

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Por petición popular de los propios atletas. Con eso bastó para que el Ayuntamiento de Burgos se decidiese a recuperar una Media Maratón que la ciudad echaba en falta. Para lograrlo, como es lógico, se requería un elevado grado de compromiso por parte de distintas entidades y organismos públicos. Dicho y hecho, la prueba se celebrará el domingo 25 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, con salida y llegada en la plaza de los Deportes (entre el Coliseum y El Plantío).

La Burgos 21K, concebida para seguir las huellas del Cid, constará de tres modalidades con el objetivo de fomentar la «inclusión» y «dar cabida a todo tipo de deportistas». La carrera principal, de 21 kilómetros, será puntuable al contar con la pertinente homologación de la Federación Española de Atletismo. El recorrido, «de este a oeste» de la ciudad, abarca zonas como Capiscol, Gamonal, la avenida Cantabria, la plaza del Cid, el paseo de los Cubos, San Amaro o el bulevar. No obstante, cabe la posibilidad de introducir variaciones a lo largo de los próximos meses a fin de garantizar la mejor ruta posible.

Según detallaba este lunes la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, la adjudicación de este proyecto (valorado en 15.000 euros) recayó sobre Runvasport. Aparte de la 21K, se celebrarán sendas pruebas de 10 y 5 kilómetros. En esta última, se promoverá la participación del tejido asociativo local al ser «más asumible».

Consciente de que esta Media Maratón surge con la vocación de «involucrar a toda la ciudadanía y al tejido industrial», el codirector de la carrera, Pablo Ibáñez, confía en que sirva para potenciar el «turismo deportivo» en la capital burgalesa. La prueba, además, tiene carácter solidario porque se recaudarán fondos a favor de tres asociaciones del ámbito sanitario, inclusivo y del voluntariado.

Las inscripciones podrán formalizarse a partir de este martes, 17 de febrero, y se han establecido unos cupos iniciales de participación que podrían variar dependiendo del nivel de aceptación que tenga la prueba. Para la 21K, el tope inicial será de 1.000 corredores. Por su parte, las carreras de 10 y 5 kilómetros abarcarán un máximo de 400 y 600 atletas, respectivamente.

A la hora de configurar las rutas, la organización tuvo claro que la de menor duración debía rendir homenaje a un atleta de referencia en la ciudad. Así pues, la 5K llevará el nombre de José Ramón Torres 'Josito'. Todo «un honor y un orgullo», tal y como reconoció el aludido mientras se ponía a disposición de los directores para estar «corriendo o cortando calles».

Dada la amplitud del recorrido, se necesitarán como mínimo «entre 150 y 200 voluntarios». Quien lo desee podrá apuntarse a través de la página web de la Media Maratón. No en vano, la Hermandad de Peñas de Burgos aportará su granito de arena porque la ocasión lo merece. Mientras tanto, Policía Local y Protección Civil velarán por el normal desarrollo de las carreras. Sobre dicha cuestión, Ibáñez puntualizó que los circuitos se han confeccionado de tal manera que «el tiempo de corte sea el mínimo posible».

No faltarán a esta cita atletas burgaleses como Cristina Ruiz. Para ella, es «un lujo para la ciudad tener una prueba como esta». Sobre todo desde el plano deportivo, pues el hecho de plantear una sola vuelta «facilita que el ritmo sea más elevado» y, por ende, «hacer mejores marcas». En la misma línea, Jairo Grijalvo recordó que «hace muchos años que no teníamos una carrera de estas características».

Después de tomar nota de la petición expresa de muchos deportistas de Burgos, Álvarez se mostró convencida de que Burgos 21K gozará de un «gran éxito de participación». Por lo tanto, confía en que «se perpetúe en el tiempo» hasta el punto de consolidarse, de aquí a unos años, en «referente nacional».