El Tizona se apaga en el último cuarto y encadena su cuarta derrota

Los de Pombar remontaron antes del descanso y llegaron a mandar tras el paso por vestuarios, pero cedieron en el tramo decisivo.TOMAS ALONSO

Cuarta derrota derrota consecutiva del Grupo Ureta Tizona Burgos en un partido donde jugó a ratos. Los de Denís Pombar fueron de menos a más en un segundo y tercer cuartos muy buenos. Pero la gasolina se les acabó en los últimos diez minutos donde perdieron el partido ya que el Oviedo fue muy superior.

El duelo en El Plantío arrancó con un Alimerka Oviedo arrollador que sorprendió a la afición local desde el salto inicial. En apenas un minuto y medio de juego, el conjunto asturiano ya dominaba el marcador con un parcial de 2-7, respondiendo con contundencia a los dos puntos iniciales del pívot local Brown-Ferguson. El ucraniano Shelist se convirtió en la principal pesadilla de la defensa burgalesa en estos primeros compases, mostrando una puntería letal que bombardeaba el aro rival sin descanso.

Un triple de Hermanson consolidó la ventaja visitante en cinco puntos (5-10), una renta que Cosialls se encargó de ampliar poco después hasta situar un preocupante 5-12. Ante el excelente arranque del Oviedo, el técnico del Tizona Burgos se vio obligado a solicitar su primer tiempo muerto para intentar frenar la sangría. En ese momento, solo el canadiense Brown-Ferguson parecía encontrar el ritmo ofensivo en las filas castellanas.

La pausa táctica surtió efecto inmediato y el Tizona reaccionó con un parcial de 6-0, impulsado por dos triples consecutivos firmados por Jackson y Terins, que apretaron el luminoso hasta el 11-12. Sin embargo, la mejoría local fue un espejismo momentáneo, ya que Cosialls volvió a asumir el protagonismo para el bando ovetense, encadenando cinco puntos que estiraron de nuevo la diferencia (11-19). Aunque Brown seguía tirando del carro burgalés, una última canasta de Labaco cerró el primer cuarto con un claro 16-26 a favor de los visitantes.

Otro Tizona tras el descanso

El segundo periodo trajo consigo la metamorfosis del Grupo Ureta Tizona Burgos. Bajo las órdenes de Denís Pombar, los locales subieron líneas y lograron un parcial de 5-0 que les devolvía la esperanza (21-28). Pese a que un nuevo triple de Hermanson enfrió los ánimos (21-32), el Tizona no bajó los brazos y respondió con otro parcial de 6-0 (27-32) que forzó el tiempo muerto del entrenador visitante. Al cruzar el ecuador del cuarto con un 30-37, el Oviedo intentaba resistir el empuje castellano, pero la intensidad defensiva del Tizona acabó por desbordarles.

Brown-Ferguson reapareció en el momento adecuado para situar a su equipo a solo tres puntos (37-40) a falta de minuto y medio para el descanso. Jackson se unió a la ofensiva para empatar el choque, y una última canasta de Brown-Ferguson (máximo anotador con 12 puntos local) selló el parcial para llegar a los vestuarios con tablas en el marcador: 42-42.

Tras el descanso, el Tizona Burgos tomó la iniciativa gracias a la puntería de Terins y la efectividad de Parrado, logrando un parcial inicial de 7-2 que les devolvió el mando del marcador. La defensa burgalesa parecía sólida, permitiendo a los de Denís Pombar alcanzar una máxima ventaja de ocho puntos (61-53). Sin embargo, el Oviedo Baloncesto nunca bajó los brazos; y liderados por el dominicano Townes, los visitantes lograron secar el ataque local y reaccionar rápidamente para igualar la contienda en momentos críticos.

Pese a los intentos de Zidek por mantener la distancia con triples oportunos, el partido entró al último cuarto con una ventaja mínima que presagiaba un final de infarto. Fue en ese periodo definitivo donde el guion cambió radicalmente: el Oviedo impuso una defensa asfixiante que colapsó por completo el juego ofensivo del Tizona. Lo que parecía una victoria encarrilada se transformó en una pesadilla para la grada burgalesa cuando los visitantes encadenaron un parcial demoledor de 7-23.

La puntería de Hermanson y el liderazgo de Townes silenciaron el pabellón, aprovechando el bloqueo mental y físico del equipo local. Pombar intentó detener la sangría con tiempos muertos, pero la fluidez del Tizona había desaparecido por completo. El intercambio de golpes final favoreció claramente al bando asturiano, que supo gestionar mejor la presión de los últimos minutos. Al final, el desplome del Tizona en el tramo decisivo entregó el triunfo a un rival mucho más entero, dejando a los locales con una derrota dolorosa tras haber dominado gran parte del segundo tiempo. Al final, 82-89. El Tizona existió mientras Brown-Ferguson aportó.