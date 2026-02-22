Contundente victoria del Recoletas Burgos Caja Rural para seguir al frente de la División de Honor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural se mantiene como líder de la fase regular de la División de Honor tras lograr una abultada victoria a domicilio ante el Real Ciencias de Sevilla por 15-53, en un partido en el que los burgaleses dominaron el marcador de principio a fin, destacando los tres ensayos anotados por Facundo López y los dos de Valentín Bustos.

El conjunto burgalés saltó al terreno de juego del estadio Juan Antonio Posadas muy enchufado en el arranque del partido, sabedor de la peligrosidad de su rival en casa, presionando con su poderosa delantera en campo de su rival No tardaron en rebasar la línea de 22 del conjunto andaluz y pronto llegó el primer ensayo anotado por Canepa, que aprovechó una buena apertura de Alvizo, para marcharse por la zona derecha y, tras sortear a varios rivales, colocó el ovalado bajo la zona de marcas.

Su compañero, Santiago Mansilla, se encargó de transformar la patada entre palos, colocando el 0-7 a los 8 minutos de juego. De nuevo, los burgaleses lograrían anotar su segundo ensayo tras ganar un ´maul´. Sacovechi abrió de forma inteligente para Valentín Bustos, que se escapó por el flanco derecho y logró convertir 5 puntos para su equipo, aunque Mansilla, bastante escorado, no pudo lograr la conversión, quedando el marcador a los 11 minutos en 0-12.

El Ciencias Sevilla quedó tocado moralmente viendo el vendaval de juego ofensivo ofrecido por los de José Basso, que siguieron en estado de gracia en ataque. Los burgaleses dominaron las ´touch´ y los ´maul´, y esto hizo que el Aparejadores consiguiera el tercer ensayo en una gran jugada de Culubret, que rompió el centro y abrió el ovalado para Valentín Bustos, que se escapó de los jugadores rivales y logró colocar el balón en la zona de marcas, dejando una patada fácil para Mansilla, que amplió el marcador al 0-19 a los 25 minutos.

Sin embargo, el Ciencias de Sevilla tiró de orgullos y, espoleado por su público, consiguió avanzar en la línea de 22. Su delantera consiguió superar el entramado defensivo visitante y logró ganar el 'maul', colocando Jay Davis el ovalado bajo palos. La posterior patada de Roldán hizo que el conjunto sevillano recortara diferencias y colocara el 7-19 (31´). El conjunto andaluz forzó una nueva infracción señalada en contra de los burgaleses y lo aprovechó para recortar aún más las distancias en el marcador con un puntapié de castigo anotado por Roldán, que colocó el 10-19.

Tras el paso por los vestuarios, el Recoletas Burgos no quiso sorpresas y salió decidido a dejar finiquitado el encuentro para evitar posibles sorpresas. Facundo López sería el encargado de anotar el cuarto ensayo de su equipo a los 52 minutos, aunque Mansilla falló la patada escorada, dejando el marcador en 10-24. El juego ofensivo de los burgaleses volvió a ser poderoso y no tuvieron piedad de su rival. Esta vez le tocó el turno a Rocaríes, quien anotó un ensayo, que fue acompañado por la conversión entre palos del ´Bichito´ Mansilla, abriendo una brecha en el partido con el 10-31 en el minuto 58

Dos minutos más tarde, los andaluces intentaron agarrarse al partido y lograron recortar diferencias por medio de Nacho Moreno, pero Roldán falló la transformación, quedando el resultado en 15-31. Sin embargo, el conjunto visitante quiso evitar una posible reacción del bloque sevillano y dejó bien claro quién era el dominador del partido. Sacó a relucir su clase y dejó sentenciado el choque. Santiago Mansilla aprovechó para anotar un puntapié de castigo a los 65 minutos, colocando el 15-34, pero no quiso dejar escapar a su rival y lo arrolló con una nueva ofensiva en el tramo final del partido.

Un ensayo de Sorreluz y una transformación de Mansilla dejaron el marcador en 15-41 (68´). Facundo se convirtió en el protagonista en el tramo final del partido, anotando dos últimos ensayos, el primero a los 75 minutos, sin la transformación de Mansilla, y el segundo con la transformación de Luciano Molina, en el 80, que rubricaron la brillante victoria del Recoletas Burgos por 15-53.