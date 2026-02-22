Victoria ajustada del UBU San Pablo Burgos 2031, que se coloca tercero con 28 puntos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Polideportivo de El Plantío volvió a ser escenario de un partido de alta intensidad en que el UBU San Pablo Burgos 2031 superó por la mínima al Anaitasuna (22-21). Cuarto contra octavo sobre el papel, pero igualdad máxima sobre la pista. Los burgaleses partían con 26 puntos y la obligación de ganar para no perder comba en la zona alta, mientras que los navarros, con 23, llegaban dispuestos a demostrar que su competitividad real supera su posición en la tabla.

Los cidianos arrancaron con energía desplegando una defensa intensa en el uno contra uno y solidaria en las ayudas, que les permitió correr y encontrar situaciones cómodas en los primeros compases. El 1-0 al minuto cinco fue la antesala de un 4-2 y un 5-2 que parecían encarrilar el duelo. Miguel Malo empezaba a carburar desde el extremo, bien acompañado por la dirección de juego y el trabajo colectivo en la primera línea. Sin embargo, Anaitasuna no se descompuso y ajustó su repliegue para cerrar mejor el centro y comenzó a encontrar a Iker Elola y Mikel Redondo en situaciones francas de lanzamiento.

Del 5-2 se pasó al 7-6 y el partido entró en un terreno mucho más incierto. Las exclusiones marcaron el ritmo del primer acto. Joao Morais fue sancionado en los locales y Jaime Fernández terminó descalificado, obligando al UBU a recomponer su estructura defensiva. En el bando visitante también hubo castigo disciplinario, con Marchesino, Elustondo y Pereira acumulando minutos fuera de pista. Aun así, nadie lograba romper definitivamente el encuentro. El intercambio de goles mantuvo el suspense hasta el 10-8 y, finalmente, el 11-10 con el que se alcanzó el descanso, reflejo de una igualdad que iba más allá del marcador.

Tras la reanudación, el choque se convirtió en un pulso constante. El 12-12 del minuto 35 confirmaba que cualquier detalle inclinaría la balanza. Anaitasuna, lejos de sentirse inferior, jugaba con desparpajo, apoyado en la capacidad anotadora de Elola, máximo goleador navarro con 102 tantos en la temporada, y en la efectividad de Redondo. Cada vez que el UBU lograba abrir una pequeña brecha, la respuesta visitante era inmediata. El 14-12 dio algo de aire a los burgaleses, pero el 15-15 mediado el segundo tiempo devolvió la tensión a la grada de El Plantío.

En ese contexto emergió la figura de Miguel Malo. El extremo firmó 9 goles y volvió a asumir galones en los momentos decisivos. Su acierto, tanto en acciones posicionales como en transiciones rápidas, sostuvo al UBU cuando el partido amenazaba con escaparse. Con este registro, el burgalés alcanza los 88 tantos en la campaña y apuntaló su condición de referente ofensivo del equipo, superando a Jaime Fernández que suma a sus espaldas 87. También aportaron en momentos importantes del encuentro Jaime González, Pedro Rodrigues y Adrián Sánchez, en un esfuerzo coral que permitió a los locales mantenerse por delante en los minutos calientes.

El tramo final fue un ejercicio de nervios y madurez competitiva. El 18-16 en el minuto 50 ofrecía una ligera ventaja, pero Anaitasuna volvió a ajustar hasta el 19-18 y, ya en el 55, el encuentro estaba completamente abierto. Cada ataque era una final. El UBU supo jugar con paciencia, seleccionar mejor sus lanzamientos y apretar en defensa en la última posesión visitante. El 22-21 definitivo desató el alivio en la grada y confirmó un triunfo tan sufrido como valioso.

Con estos dos puntos, los burgaleses ascienden a la tercera posición con 28 puntos. La próxima jornada llevará al UBU San Pablo Burgos 2031 a la pista de Puerto Sagunto en un duelo directo entre aspirantes de la zona noble.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA - JORNADA 21

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - ANAITASUNA, 22-21 UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro Morais (1), Nassim Ali, Pablo Gomez (1), Tomas Moreira (1), Jaime Fernandez (1), Marcos Garcia (1), Sergio Sarasola, Jaime Gonzalez (3), Fabrizio Casanova (1), Miguel Malo (9), Pedro Rodrigues (2), Gerard Forns, Daniel Santamaria, Brian Estebanez, Adrian Sanchez (2), Asier Pedroarena.



Anaitasuna: Pablo Fernandez (4), Iker Elola (3), Imanol Nuin (3), Ander Martin, Andoni Beraza (1), Mikel Redondo (5), Teo Marchesino, Alin Cozmacilic, Unai Elizondo (1), Adrian Ortiz, Oleg Kisselev (1), Julen Elustondo (1), Marco Moreno, Iker Aguilera, Ibai Etxarte, Jose Pereira (2).



PARCIALES: 1-0 (5’); 4-2 (10’); 5-2 (15’); 7-6 (20’); 10-8 (25’); 11-10 (descanso); 12-12 (35’); 14-12 (40’); 15-15 (45’); 18-16 (50’); 19-18 (55’); 22-21 (final).



ÁRBITROS: Victor Rollan y Sergio Martinez. (colegio castellanoleonés y valenciano).

EXCLUSIONES: a los locales Joao Morais (1) y Jaime Fernández (DD); a los visitantes Teo Marchesino (2), Julen Elustondo (2) y Jose Pereira (2).



PABELLÓN: El Plantío