El Burgos Burpellet BH cierra la Vuelta a Andalucía con podio en la montaña y cuarto por equipos

“El balance que hacemos de la Vuelta a Andalucía es muy positivo”. La frase de Damien Garcia resume la semana del Burgos Burpellet BH en la ronda andaluza, donde el equipo cerró el primer bloque de la temporada española con presencia en el podio final de Lucena y un papel protagonista en la general.

El director deportivo puso el acento en el premio de la montaña logrado por Josh Burnett. “El equipo consiguió un premio de la montaña muy bonito de la mano de Josh Burnett. Ha demostrado toda la semana un nivel muy alto para coger fugas de mucha calidad”, destacó, en referencia al trabajo del neozelandés en las tres primeras etapas, donde sumó los puntos que le aseguraron matemáticamente el maillot blanco en la última jornada.

La quinta etapa, entre La Roda de Andalucía y Lucena, decidió las posiciones definitivas tras el doble paso por el Alto de la Primera Cruz. José Manuel Díaz respondió a los ataques en el primer ascenso y Sergio Chumil y Jesús Herrada se mantuvieron en cabeza en la segunda subida, dentro de un circuito que no rompió en exceso la carrera.

Herrada (18º), Chumil (20º) y Ander Okamika (23º) llegaron en un primer grupo amplio, a menos de medio minuto del vencedor, mientras que Díaz y Mario Aparicio cedieron poco tiempo en un segundo corte. Ese rendimiento permitió situar a cinco corredores del Burgos Burpellet BH en puestos destacados de la general final: Chumil (17º), Herrada (20º), Okamika (22º), Díaz (23º) y Aparicio (31º). El jienense, además, recibió el maillot verde y blanco como mejor andaluz.

El equipo burgalés rindió a gran nivel de forma colectiva.Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

García también subrayó el trabajo colectivo durante toda la semana, ya que mantuvieron "siempre a cuatro o cinco ciclistas por delante en el primer grupo cuando llegaba la montaña. Ha sido una buena actuación de todos y eso es un refuerzo positivo de cara a las futuras carreras importantes que llegarán en la primavera. Estamos en una buena línea y tenemos que seguir con este trabajo para conseguir nuestros objetivos”.

El equipo burgalés cerró la Vuelta a Andalucía con la cuarta posición en la clasificación por equipos y afrontará ahora el inicio de las clásicas, con pruebas en Bélgica y Grecia en su próximo calendario.