El UBU San Pablo Burgos 2031 se queda sin premio en Sagunto pese a remontar tras el descanso

Acrobático disparo a puerta de Jaime González, autor de cinco tantos en la cancha del equipo valenciano.PEPA CONESA

En una tarde fría en el Poliesportiu Port de Sagunt, UBU San Pablo Burgos 2031 afrontaba una salida complicada ante Fertiberia Puerto Sagunto, tercero en la tabla y con aspiraciones claras de ascender. La previa auguraba un duelo intenso, recordando el empate de la primera vuelta y la necesidad de los burgaleses de recortar diferencias en la clasificación.

El partido comenzó con ritmo alto. A los cinco minutos, Puerto Sagunto tomaba ventaja por 3-1, aprovechando su experiencia en la pista local. UBU San Pablo buscaba asentarse, pero los errores en la salida de balón y la presión defensiva rival complicaban sus ataques.

A los diez minutos, el marcador reflejaba 6-2. Joao Pedro, con movilidad constante, lograba penetraciones interesantes, aunque la defensa del Puerto Sagunto bloqueaba gran parte de las opciones.

Al minuto 15, UBU San Pablo encontraba continuidad en las acciones de Jaime González y Miguel Malo, acortando la diferencia a 9-5. La intensidad defensiva comenzaba a equilibrar el ritmo del encuentro. Los burgaleses mostraban garra, aunque la precisión en el lanzamiento seguía siendo un desafío. A los 20 minutos, 10-6 en el marcador. La conexión entre Tomas Moreira y Adrián Sánchez generaba ocasiones claras, pero la portería rival, bien defendida, frustraba las posibilidades de gol. Los errores de pase seguían penalizando al conjunto visitante. La primera exclusión visitante llegó; Pedro Henrique fue apartado momentáneamente, lo que limitó el juego ofensivo de Burgos.

Cuando el reloj marcaba 25 minutos, 11-7. La defensa 6-0 de UBU San Pablo comenzaba a intimidar, con bloqueos de Sergio Sarasola y Guillermo Villanueva destacando. Sin embargo, los locales respondían con Antonio Capitán y Oriol Teixidor, manteniendo la diferencia. El descanso llegó con 13-11.

UBU San Pablo había reducido la diferencia de seis goles a solo dos, mostrando un notable esfuerzo defensivo y efectividad en los contraataques. El ánimo del equipo permanecía intacto, consciente de que la segunda mitad sería clave. A los 35 minutos, tras la reanudación, 14-12. Joao Pedro seguía siendo protagonista, anotando desde posiciones exteriores y generando espacios para sus compañeros. La presión burgalesa obligaba a Puerto Sagunto a cometer errores.

Al minuto 40, 17-14. UBU seguía marcando la pauta ofensiva, mientras Fabrizio Casanova y Asier Pedroarena colaboraban en la defensa y bloqueos. UBU San Pablo mantenía la intensidad, aunque los locales encontraban huecos para recuperar ventaja. A los 45 minutos, 21-17. Burgos mostraba mejor coordinación en ataque, combinando juego rápido y penetraciones desde el lateral.

Pedro Henrique regresaba tras su exclusión, aportando seguridad y goles decisivos. Minuto 50, 24-20. La igualdad en intensidad defensiva se mantenía. Los burgaleses generaban ocasiones claras, pero la experiencia de Fertiberia Puerto Sagunto y la dirección de Juan Ignacio en portería marcaban la diferencia.

A cinco minutos del final, 27-21. La resistencia de UBU San Pablo era notable, pero los errores de lanzamiento y la eficacia local cerraban cualquier intento de remontada. Los aficionados aplaudían la entrega del equipo visitante.

El pitido final confirmó la victoria local, 28-24. UBU San Pablo Burgos 2031 se marcha con la sensación de haber competido con dignidad, aunque queda trabajo por delante para recortar distancias en la tabla. Joao Pedro, Miguel Malo y Jaime González fueron los más destacados por Burgos, mostrando liderazgo y capacidad de reacción frente a la presión rival.

La defensa colectiva y los contraataques permitieron mantener la diferencia dentro de un rango razonable. A pesar de la derrota, UBU San Pablo mantiene el cuarto puesto con 28 puntos, recordando que la División de Honor Plata es un torneo exigente y que la lucha por los puestos de ascenso sigue abierta. La concentración y cohesión serán claves en la próxima jornada.

El equipo se prepara ahora para recibir al Club Cisne Colegio Los Sauces, buscando recuperar la confianza y puntos esenciales en casa. La labor del cuerpo técnico será fundamental para corregir errores y potenciar fortalezas.