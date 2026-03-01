Un gol de Marcos Fernández castiga a un Mirandés superior tras el descanso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La falta de puntería y la actuación del portero del Ceuta, Pedro López, dejaron sin premio a un CD Mirandés que no mereció encajar el gol en una primera mitad igualada y que en la segunda tuvo ocasiones más que de sobras para haber conseguido al menos el empate. No las aprovecharon los rojillos, con un Siren especialmente fallón en el remate que tuvo cuatro ocasiones clarísimas, incluida una en el descuento, y la permanencia empieza a ser un milagro para los jabatos tras esta nueva derrota.

Quería el Mirandés el balón. Los rojillos buscaban hacerse con el control del partido y trataban de mirar hacía la puerta de un Ceuta que, cuando recuperaba el balón, se dedicaba a marearlo en su campo, sin prisas, esperando a un equipo rojillo que tampoco presionaba arriba y que permitía el primer aviso de los visitantes cuando apenas se había disputado dos minutos de partido en un remate de Bodiger desde fuera del área que atrapaba Juanpa fácil. Subía líneas el equipo visitante, disputándole la posesión del balón a un Mirandés que tuvo la primera ocasión en el minuto 6, en un rebote que Javi Hernández acabó enviando a las manos de Pedro López.

El Mirandés generó ocasiones de sobra, pero se estrelló con Pedro López que apuntaló el triunfo de los visitantes.LALIGA

Empezaba a sufrir el equipo jabato la presión del rival y llegaban las primeras pérdidas de balón de los locales, que a punto estuvieron de costarle ya un gol en contra en el minuto 8 ante un Ceuta muy rápido y peligroso arriba. Acabó desviando el equipo local a córner, aunque lo cierto es que el Ceuta parecía mucho más cómodo que su rival en el campo, recibiendo entre líneas con demasiada facilidad, aunque sin acabar de encontrar el remate.

Eso sí, parecía que con el paso de los minutos empezaban a tocar mejor los visitantes, que tocaban y tocaban en el centro del campo, pero seguían sin generar ocasiones claras los caballas ante un Mirandés bien plantado. Tampoco las tenía el cuadro local, que lo intentaba sin éxito a la contra.

Las defensas se imponían a los ataques y las ocasiones seguían sin llegar en un encuentro que se mantenía igualado y sin un dominador claro cuando se cumplía la media hora de partido.

Intentaba meter una marcha más el Mirandés de cara a portería contraria y en el 34, con transiciones rápidas, el Mirandés conseguía plantarse en área contraria con un balón all área para Siren, que a dos metros del portero se hacía un lío en vez de rematar. Poco después era Javi Hernández el que no aprovechaba el pase de Novoa y acababa enviando demasiado alto.

Se crecía el equipo jabato, que tuvo la más clara en el minuto 39, en un buen pase que acababa rematando Ali, pero detenía el portero visitante en una gran intervención. Pero cuando mejor estaba el Mirandés, en el minuto 42, un balón por el centro del Ceuta no lo despeja el cuadro rojillo y Marcos Fernández batía a Juanpa para colocar el 0-1 en el marcador.

Metió un delantero más en el campo Muneta en el inicio de la segunda mitad y apenas tardó un minuto el Mirandés en tener en sus botas el gol del empate en un balón entre líneas para Siren, que se va en velocidad, se planta ante el meta visitante y acaba enviando fuera en el mano a mano.

Insistía el equipo rojillo, que había salido de vestuarios con las ideas muy claras y consciente de que solo le valía ir a por la victoria. Y pudo llegar de nuevo el gol de los jabatos apenas un par de minutos más tarde, en un centro de Ali que no conecta por poco Javi Hernández. La intensidad era máxima ahora y el Ceuta replicaba a la contra, obligando a lucirse, primero a Selvi para sacar el remate de Koné y luego, en el rechace, a Juanpa, que detenía abajo el remate visitante.

Insistía el Mirandés, que en el 52 volvía a tener una ocasión clarísima para empatar en un remate lejano de Bauzà que obligó a intervenir a Pedro López para enviar a córner. Lo buscaba el Ceuta a la contra, pero el que volvía a tenerla era el Mirandés, por quinta vez en el primer cuarto de hora de la reanudación, pero tras varios rechaces acababa perdonando Siren en el área pequeña. La tuvo también el Ceuta en un remate de Aisar que se estrellaba en el travesaño y Bassinga obligaba a intervenir a Juanpa, cuyo rechace enviaba fuera, con todo a su favor, Marcos Fernández. La replica del Mirandés la puso Javi Hernández, pero Pedro López evitaba el gol local.

Pedro López sostiene al Ceuta y el Mirandés vuelve a complicarse la permanencia.LALIGA

El partido era una locura, con ocasiones clarísimas para unos y otros, y Siren, completamente solo tras el pase de Javi Hernández, acaba rematando al muñeco cuando solo tenía que empujarla. Y ya en el minuto 67 era Novoa el que se encontraba de nuevo con el portero visitante en otro remate a bocajarro de los locales. Parecía que el camino se allanaba para los rojillos en el 74, con la expulsión de Aisar en el 74, cuando el colegiado le mostró dos amarillas consecutivas, la primera por perder tiempo en el cambio, y la segunda al hacerle un gesto despectivo al colegiado. Sin embargo, el acierto seguía dándole la espalda a un Mirandés que acumulaba llegada tras llegada, pero no conseguía neutralizar la renta de un Ceuta que achicaba agua como podía, pero veía como el reloj corría a su favor.

No desfallecía el Mirandés, y Muneta metía todo arriba para afrontar los últimos minutos, pero Siren volvía a fallar incomprensiblemente en el descuento.