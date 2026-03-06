Así será el recorrido (y el cartel) de la nueva edición de la Vuelta a Burgos femenina

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sala de Comisiones de la Diputación de Burgos acogió hoy la presentación oficial del cartel de la XI edición de la Vuelta a Burgos Féminas, una prueba que se celebrará del 21 al 24 de mayo de 2026 y que volverá a situar a la provincia en el calendario internacional del ciclismo femenino. El acto contó con la intervención de la portavoz de la Diputación de Burgos, Inmaculada Sierra, quien destacó el compromiso de la institución provincial con el deporte femenino y el papel que la Vuelta a Burgos Féminas ha desempeñado desde sus inicios para impulsar su visibilidad y crecimiento.

Sierra recordó que la presentación del cartel llega además en una semana especialmente significativa con motivo de la celebración, en los próximos días, del Día Internacional de la Mujer. En su intervención subrayó que el deporte femenino ha tenido que abrirse paso durante años con esfuerzo, talento y perseverancia, y puso en valor el trabajo realizado por instituciones, federaciones, equipos y deportistas para alcanzar el momento de reconocimiento y crecimiento que vive actualmente.

En este contexto, la portavoz señaló que la provincia de Burgos fue pionera en España al apostar por una carrera femenina de ciclismo cuando aún eran muy pocas las competiciones que ofrecían a las mujeres un escenario profesional de primer nivel. Aquella apuesta, explicó, se ha consolidado con el paso de los años hasta convertir la Vuelta a Burgos Féminas en una prueba integrada en el calendario internacional que reúne cada temporada a las mejores corredoras del mundo.

Más allá del ámbito deportivo, Sierra también destacó la proyección que la carrera ofrece a la provincia. Durante varios días, Burgos se convierte en un escaparate internacional gracias a las retransmisiones, los medios de comunicación y las redes sociales que muestran paisajes, pueblos y patrimonio a millones de espectadores. Además, la prueba permite que numerosos municipios se conviertan en protagonistas del evento y refuerza el vínculo histórico entre la provincia y el ciclismo.

La portavoz señaló igualmente el valor inspirador que tiene la competición para las nuevas generaciones. Cada corredora que participa en la Vuelta a Burgos Féminas representa el esfuerzo, la superación y el talento de muchas mujeres que han abierto camino en el deporte, y su presencia sirve de referencia para niñas y jóvenes que sueñan con dedicarse al ciclismo.

Imagen del cartel de la carrera.ECB

El cartel presentado para esta undécima edición, diseñado por Sonia García Lozano, incorpora un guiño a uno de los acontecimientos naturales más destacados que vivirá la provincia este año: el eclipse solar total que podrá contemplarse el 12 de agosto de 2026 desde distintos puntos del territorio burgalés.

UCI Women’s WorldTour

La XI Vuelta a Burgos Féminas formará parte, un año más, del calendario UCI Women’s WorldTour, la máxima categoría del ciclismo internacional femenino, al mismo nivel que las grandes rondas como el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. La competición se disputará en cuatro etapas que recorrerán distintos puntos de la provincia.

La primera jornada, el jueves, 21 de mayo, partirá y concluirá en la ciudad de Burgos bajo la denominación ‘Burgos Eclipsa’, en referencia al fenómeno astronómico que podrá observarse este verano en la provincia. La segunda etapa, el viernes, 22 de mayo, llevará el nombre de ‘Patrimonio Enológico’. Saldrá de Castrojeriz y finalizará en las Bodegas Viña Pedrosa, en Pedrosa de Duero, atravesando territorios vinculados a las denominaciones de origen Arlanza y Ribera del Duero.

El sábado, 23 de mayo, se disputará la tercera jornada, ‘Territorio Obarenes’, con salida en Busto de Bureba y llegada en Medina de Pomar, una etapa que permitirá descubrir una zona de gran atractivo para el turismo activo donde se combinan historia y paisajes naturales. La carrera se resolverá el domingo 24 de mayo con la etapa ‘Caminos en flor’, que partirá de Gumiel de Mercado y concluirá en uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo burgalés: las Lagunas de Neila, en pleno entorno natural del Parque Natural de los Sabinares del Arlanza y Las Lagunas de Neila.