El Recoletas Salud San Pablo Burgos logra una victoria vital

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Llegó la quinta victoria de la temporada. Y llegó en un momento vital después de una mala racha de cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas. No fue un partido fácil para los burgaleses, que tuvieron que hacer un esfuerzo máximo para doblegar a un rival poderoso y que le creó muchos problemas. Sin embargo, los de Porfirio Fisac supo competir y rematar la faena en un extraordinario último cuarto.

El encuentro arrancó con un ritmo frenético y un intercambio de golpes constante que no dio respiro a la grada. Fue el estadounidense Darrun Hilliard quien inauguró el luminoso para los visitantes, pero la respuesta local fue inmediata gracias a un triple certero de Jermaine Samuels. La paridad era la tónica dominante en un inicio ´´eléctrico´´ donde Justin Jaworski lograba poner de nuevo a los bilbaínos por delante. Sin embargo, el acierto exterior de los vascos empezó a inclinar la balanza; Melwin Pantzar situaba un 5-8 que obligó al conjunto castellano a reaccionar. El San Pablo Burgos, lejos de amilanarse, respondió con un contundente parcial de 5-0 para retomar el mando (10-8) y Luke Fisher amplió la renta poco después. La batalla física y táctica era total en la pintura, con ambos quintetos volcados en busca de la victoria. Hilliard volvió a aparecer para igualar a 11, momento en el que el juego vizcaíno subió una marcha más. Aleix Font lideró un estirón que puso a los visitantes cuatro arriba al ecuador del periodo. La defensa local no encontraba la fórmula para frenar al lituano Margiris Normantas, quien se convirtió en una auténtica pesadilla para los burgaleses. Un triple suyo disparó la diferencia hasta los nueve puntos (18-27), máxima del cuarto. Finalmente, una canasta de Ethan Happ cerró los primeros diez minutos con un 20-27 que obligaba al Burgos a remar contracorriente.

El segundo cuarto comenzó con la misma tónica de resistencia. El Bilbao Basket lograba mantener su renta (24-31) pese a los constantes intentos del equipo local por recortar distancias. Fue entonces cuando emergió la figura de Gonzalo Corbalán; el jugador dio oxígeno a los suyos con cinco puntos consecutivos que apretaron el marcador hasta un esperanzador 32-35, metiendo de lleno al San Pablo Burgos en la lucha por el partido. El intercambio de canastas se volvió entonces incesante, manteniendo a los bilbaínos siempre un paso por delante (36-40). En el tramo final antes del descanso, la tensión subió de nivel. Leo Meindl desató la euforia en las gradas al clavar un 38-40 que dejaba el partido en un puño, pero el jarro de agua fría no tardó en llegar: un triple de Melwin Pantzar silenció momentáneamente a la afición local (38-43). Tras una serie de faltas y mucha lucha en el rebote, dos tiros libres convertidos por Martín Krampelj sellaron el resultado al descanso con un 41-46. Por parte de los burgaleses, Meindl se marchó a vestuarios como el hombre más destacado con 12 puntos, manteniendo viva la esperanza de una remontada en la segunda mitad.

La reanudación fue un intercambio de golpes donde Justin Jaworski golpeó primero (41-47). El San Pablo Burgos reaccionó de la mano de Ethan Happ, cuyos cuatro puntos consecutivos pusieron el aliento en el cogote del Bilbao Basket (45-47). Sin embargo, los hombres de Jaume Ponsarnau apretaron los dientes; Darrun Hilliard y Melwin Pantzar castigaron la pintura burgalesa ante la impotencia de un equipo local que entró pronto en bonus de faltas. Con el marcador 51-57, Jermaine Samuels asumió los galones con seis puntos seguidos para devolver la esperanza a la grada (57-59). Pero Jaworski no estaba dispuesto a ceder y, con dos triples estratosféricos, congeló el Coliseum (57-67). Tras un tiempo muerto de Porfirio Fisac, un triple de Taboada intentó frenar la sangría, pero la maquinaria vizcaína respondió con un parcial de 0-6 para poner una máxima de 60-73. Solo un triple final de Gonzalo Corbalán sobre la bocina permitió al Burgos seguir con vida al cierre del periodo (64-75).

Los últimos diez minutos arrancaron con un San Pablo Burgos transformado y hambriento. En apenas minuto y medio, la defensa local asfixió al Bilbao Basket, recortando distancias hasta el 70-77 y obligando a Ponsarnau a parar el crono. La inercia era imparable: Leo Meindl se echó el equipo a la espalda y, con una racha de casta, logró la igualada (80-80) a falta de seis minutos, desatando la locura en la grada. El partido entró en una fase de tensión máxima donde Meindl y Samuels intercambiaron canastas con el bando visitante (83-84). Fue entonces cuando apareció la magia del brasileño Raúl Neto, que puso al Burgos por delante (85-84) a falta de 3’36’’. Ethan Happ y Corbalán ampliaron la renta ante un Bilbao bloqueado (89-84). Aunque Normantas puso el miedo en el cuerpo con un triple (89-88), la frialdad de Neto y Gudmundsson certificó la victoria definitiva en un final de infarto (96-88).

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - SURNE BILBAO BASKET, 96-88

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (17), Gudmundsson (7), Corbalán (19), Happ (12) y Taboada (6). También jugaron Nzosa (0), Almazán (2), Díez (0), Neto (4), Meindl (18) y Fischer (11).

Surne Bilbao Basket: Normantas (21), Jaworski (18), Krampelj (2), Bagayoko (8) y Font (2). También jugaron Hilliard (10), Petrasek (3), Pantzar (15), Hlinason (9) y Lazarevic (0).

PARCIALES Primer Cuarto: 20-27 Segundo Cuarto: 21-19 Tercer Cuarto: 23-29 Cuarto Cuarto: 32-13

ÁRBITROS: Antonio Conde, Raúl Zamorano y Vicente Martínez. Sin eliminados.

PABELLÓN: Coliseum Burgos. Un total de 9.357 espectadores.