El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con la victoria

El UBU San Pablo Burgos recuperó sensaciones este fin de semana en el Polideportivo El Plantío tras imponerse por 30-24 al Club Cisne Colegio Los Sauces en un encuentro muy disputado correspondiente a la jornada 23 de la División de Honor Plata. El conjunto burgalés supo sufrir en los momentos de igualdad y terminó imponiendo su mayor profundidad de banquillo en el tramo final para sumar una victoria importante que le mantiene en la cuarta posición con 30 puntos.

El partido comenzó con un ritmo alto y mucha intensidad por parte de ambos equipos. El Cisne golpeó primero gracias al acierto de Joao Pedro Fialho, pero la reacción del UBU fue inmediata. Jaime González y Miguel Malo empezaron a liderar el ataque local y pronto lograron darle la vuelta al marcador con varias acciones rápidas y bien elaboradas.

Con el paso de los minutos el equipo burgalés encontró mejores sensaciones en defensa y comenzó a correr al contraataque. Ese dominio se reflejó en el marcador, que en el minuto quince ya señalaba un claro 9-3 a favor de los locales. Parecía que el UBU podía romper el partido muy pronto, impulsado por el empuje del público de El Plantío. Sin embargo, el Cisne Colegio Los Sauces reaccionó con carácter. Los visitantes ajustaron su defensa y aprovecharon algunos errores ofensivos del UBU para recortar distancias. Con goles de Alejandro López, Bruno Tavares y el propio Fialho, el equipo gallego fue acercándose poco a poco hasta equilibrar nuevamente el encuentro.

El partido entró entonces en una fase de gran igualdad, marcada por las exclusiones y por un intercambio constante de goles. Ninguno de los dos equipos conseguía imponer claramente su ritmo y el marcador llegó a reflejar un empate a diez a cinco minutos del descanso. En ese momento el UBU logró volver a tomar el control. La dirección de juego de Miguel Malo y la efectividad de Jaime González permitieron a los burgaleses cerrar mejor los últimos ataques del primer tiempo. Gracias a ello, los locales consiguieron marcharse a vestuarios con una ligera ventaja de 14-13 tras una primera parte muy competida.

La segunda mitad comenzó de forma similar, con el Cisne buscando de nuevo el empate. Los visitantes lo consiguieron en los primeros minutos, demostrando que no iban a rendirse fácilmente. El encuentro volvía a comenzar prácticamente desde cero. A partir de ese momento apareció la versión más sólida del UBU San Pablo. La defensa local aumentó su intensidad y comenzó a dificultar los ataques del conjunto gallego. Esa mejora atrás permitió a los burgaleses jugar con mayor tranquilidad en ataque.

Miguel Malo siguió dirigiendo con criterio el juego ofensivo, mientras que Tomás Moreira comenzó a asumir mayor protagonismo desde la primera línea. Sus acciones ofensivas, junto con los goles de Adrián Sánchez, permitieron al UBU abrir una pequeña brecha en el marcador mediada la segunda mitad. El Cisne intentó mantenerse en el partido apoyado en el acierto de Fialho, que se convirtió en la principal referencia ofensiva visitante. Aun así, cada intento de acercarse encontraba respuesta inmediata en el conjunto burgalés, que supo gestionar bien sus ataques.

El tramo decisivo llegó en los últimos diez minutos del encuentro. Fue entonces cuando el UBU terminó de romper el partido gracias a varias acciones consecutivas de Tomás Moreira, que anotó goles clave para ampliar la ventaja local. El público de El Plantío empujó a su equipo en ese momento final y los burgaleses aprovecharon la inercia para sentenciar definitivamente el choque. La diferencia fue creciendo hasta los seis goles y el marcador final quedó fijado en 30-24.

La victoria permite al UBU San Pablo Burgos recuperar confianza tras la derrota de la jornada anterior y seguir firmemente instalado en la cuarta posición de la clasificación. El equipo vuelve a mostrar buenas sensaciones en un momento importante de la temporada.

El próximo compromiso del UBU será especialmente exigente, ya que recibirá al Fundación Agustinos Alicante en un duelo directo por los puestos de ascenso. Ambos equipos están separados por solo dos puntos, por lo que el encuentro se presenta como una auténtica final en la lucha por seguir en la zona alta de la clasificación.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES, 30-24

UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro Morais (2), Pablo Gómez, Tomas Moreira (5), Jaime Fernández (3), Marcos Garcia (1), Sergio Sarasola, Juan Ortega, Jaime González (6), Fabrizio Casanova (1), Miguel Malo (6), Pedro Rodigues, Gerard Forns, Dani Santamaria, Brian Estebanez, Adrian Sanchez (4), Asier Pedroarena (2).

Club Cisne Colegio Los Sauces: Manu Lorenzo, Iago Costas (3), Ivan Calvo, Abian Rodriguez, Yago Lopez (1), Diego lopez (3), Bruno Tavares (3), Martin Santos (1), Dani Virulegio, Joao Pedro Fialho (7), Alejandro López (4), Santiago Bedoya (2), Roney Bengivenga.

PARCIALES: 2-1 (5’); 5-3 (10’); 9-3 (15’); 9-7 (20’); 10-10 (25’); 14-13 (descanso); 15-15 (35’); 17-15 (40’); 18-17 (45’); 22-18 (50’); 25-20 (55’); 30-24 (final).

ÁRBITROS: Adrian Aroca y Vlad Virgil.

EXCLUSIONES: a los locales Joao Pedro Morais, Pedro Rodrigues, Asier Pedroarena y Jaime Fernández (3). A los visitantes, Manu Lorenzo, Iago Costas, Bruno Tavares, Santiago Bedoya y Ivan Calvo (2).

PABELLÓN: El Plantío.