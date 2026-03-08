Dura derrota del Grupo Ureta Tizona Burgos ante un rival directo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dura derrota del Grupo Ureta Tizona Burgos frente a un Palma Mallorca (88-72) que estuvo por delante durante todo el partido. El buen papel de Jackson y Brown fue insuficiente en un encuentro marcado por una pobre defensa visitante y un mal partido en general ante un rival directo que no solo se lleva el triunfo sino una victoria emocional que le permite salir reforzado de cara a lo que resta de temporada.

El Grupo Ureta Tizona Burgos se desplazaba a Palma de Mallorca para enfrentarse al Palmer Basket en el primer partido de la Primera FEB después del parón por las ventajas FIBA del mes de febrero. El conjunto dirigido por Denís Pombar llegaba a la cita insular inmerso en una contradicción, una mala dinámica de resultados, tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, pero a la vez una imagen muy positiva al dejar buenas sensaciones a lo largo de dichas jornadas.

No obstante, el rival del Tizona Burgos no se encontraba en mejores condiciones, ya que se encontraba en los últimos puestos de la clasificación, por lo que el triunfo en el duelo tenía una connotación emocional muy importante para las siguientes jornadas. El que se llevara la victoria iba a salir muy reforzado en sus aspiraciones por lograr la permanencia en la segunda categoría del baloncesto nacional.

Con este contexto el partido arrancaba con mucha intensidad, sin un dominador claro y con varios fallos en el tiro por parte del conjunto visitante. Brown y Jackson fueron los primeros en anotar, siempre con respuesta local mediante Sanadze, desde el triple, e Izaw. Los primeros minutos destacaron por la falta de acierto y continuos errores y pérdidas que no permitieron que el electrónico se moviera más.

Poco a poco, el Palma Mallorca comenzó a sentirse más cómodo, a dominar y a llevar las riendas del encuentro. De esta forma, consiguió llegar a ponerse con siete puntos de ventaja, aunque rápidamente el Burgos intentó reaccionar sin apenas fortuna. Los ocho puntos de Brown en el primer cuarto fueron insuficientes y el conjunto local logro cerrar el primer envite con un parcial de 24 a 18 que ponía el partido muy de cara para los baleares.

Apenas cambió nada durante el segundo cuarto. El Mallorca anotaba y el Burgos respondía, manteniendo siempre la distancia de 8 y 10 puntos. Era insuficiente y los visitantes necesitaban reaccionar en defensa para evitar que los locales puntuaran y así lograr reducir distancias para meterse en el partido. Sin embargo, los segundos pasaban y Scrubb anotaba de tres para poner la ventaja local en 15 puntos. Nada cambiaba y la primera mitad de partido terminaba con un 54 a 40 que parecía insalvable para un Burgos desaparecido en defensa.

Al inicio de la segunda parte el Tizona Burgos mejoró, pero siguió siendo insuficiente para acercarse en el electrónico y que realmente hubiese partido. No obstante, por unos momentos, el acierto de M. Jackson permitió a los visitantes reducir a 7 puntos la ventaja local. Fue un pequeño espejismo, ya que el conjunto balear volvió a reaccionar y responder con una buena defensa y con eficacia en el tiro (67-52). De nuevo una ventaja de más de quince puntos tras un cuarto algo más ajustado con un parcial de 17 a 15 que volvió a ser insuficiente.

De esta manera, el último cuarto de partido se preveía muy complicado, no imposible, pero muy difícil dada también la mala imagen en defensa del equipo. Estos últimos minutos ante un rival directo iban a ser claves para el devenir no sólo del resultado del partido sino de la temporada. Pero de nuevo, fue insuficiente.

Al Tizona Burgos le costó arrancar el último cuarto viéndose tan lejos en el electrónico. Sin embargo, tras un difícil inicio, los visitantes lograron un parcial de 0 a 9 gracias a las anotaciones de M. Jackson y Brown (74-64), quienes fueron lo más destacado por parte del Burgos durante todo el partido. La distancia se reducía a los diez puntos, pero el Mallorca respondía y mantenía la ventaja.

No obstante, un triple de Jofresa puso a los visitantes a tan solo nueve puntos, pero a cada punto burgalés, los locales respondían. La defensa mejoró, pero de nuevo, fue insuficiente para reducir más las distancias e intentar poner el miedo en el cuerpo a los baleares. Así terminaba un partido donde todo lo que hizo el Burgos Tizona fue insuficiente, lo que provocó una dura derrota en lo emocional ante un rival directo.

PALMER BK MALLORCA PALMA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 88-72

Palmer Bk Mallorca Palma: Scrubb (23), Sanadze (14), Urdiain (3), Camacho (7) e Izaw (5) - quinteto inicial -. También jugaron: Atencia (12), Dike (4), Carralero (2), Feliu (0), Roberts (10) y Comendador (8).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (15), Terins (4), Parrado (10), Brown (16) y Seoane (3) - quinteto inicial -. También jugaron: Vila (2), Gil (1), Huelves (4), Zidek (4), Alonso Cuevas (0), Jofresa (8) y Alonso Ruiz (5).

PARCIALES Primer Cuarto: 24-18 Segundo Cuarto: 30-22 Tercer Cuarto: 17-15 Cuarto Cuarto: 17-17

ÁRBITROS: Lema Parga, Paula; Domingo Vilalta, Jordi y Gallego Rodríguez, Carlos.

PABELLÓN: Partido correspondiente a la vigesimotercera jornada del la Primera FEB disputado en el Poliesportiu Son Moix.