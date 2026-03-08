El Recoletas Burgos Caja Rural rescata un empate en un duro partido ante Alcobendas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural arrancó la segunda fase de la División de Honor con un trabajado empate (33-33) ante Silicius Alcobendas después de lograr remontar una desventaja al descanso de 24-10. Con este resultado, el cuadro burgalés pierde el liderato, en favor del VRAC Quesos Entrepinares, que venció al Liceo Francés por 22-30.

El encuentro arrancó con mucho ritmo y con un equipo burgalés que sorprendió de salida al bloque madrileño. En su primera aproximación a la línea de 22, logró un espectacular ensayo tras una gran irrupción por el centro de Qiuim Culubret, que rompió por el centro y sorteó a varios rivales en una carrera de 40 metros, logrando colocar el ovalado bajo palos. El argentino Santiago Mansillo anotó la transformación. No pudo comenzar mejor el partido para los de José Basso, que se pusieron con 0-7 a favor a los 6 minutos de juego. Sin embargo, los madrileños reaccionaron bien ante este marcador adverso. Comenzó a torpedear la línea defensiva de los burgaleses y no tardaron en nivelar la contienda, ya que a los 14 minutos logró anotar su primer ensayo tras ganar un maul´ y De Minteguiaga rompió por el centro y logró poner el ovalado por debajo de la línea de marcas, Agustín Cittadini se encargó de transformar la patada entre palos y puso el 7-7 a los 15 minutos. En una gran jugada ofensiva, los locales hicieron un gran redoble y una buena jugada combinativa, que acabó con un gran ensayo de Roy Jon Lura, que entró por el flanco izquierdo y logró el segundo ensayo para su equipo. Cittadini acertó a anotar dos puntos más y colocarse por delante en el marcador con 14-7 a los 21 minutos de juego.

El Silicius Alcobendas supo encontrar el punto débil de su contrincante y siguió siendo superior e imponiendo su ley en ataque. A los de José Basso se les complicó mucho las cosas tras verse superados en otra ´touch-maul´, lo que aprovechó Álex Suárez para anotar un nuevo ensayo para los granates. Cittadini no falló su patada entre palos y puso el marcador en 21-7 a los 35 minutos. El bloque gualdinegro, que vistió en este partido de blanco, aprovechó una infracción de los madrileños para recortar diferencias con un puntapié de castigo anotado por ´Bichito´ Mansilla, que colocó el 21-10 a los 37 minutos. Pero el conjunto madrileño, en estado de gracia, cerró la primera parte con un puntapié de castigo de Cittadini, que colocó un 24-10, que obligaba a los burgaleses a dar su mejor versión para tratar de remontar el partido.

Tras la reanudación, el Recoletas Burgos salió dispuesto a darle la vuelta al partido y nada más comenzar el segundo tiempo, recortó diferencias por un puntapié de castigo anotado por Mansilla, que puso el 24-13, pero los madrileños frenaron este inicio de remontada con otro puntapié de castigo convertido por Cittadina, que colocó el 27-13. El partido entró en una réplica y contrarréplica, que no favorecía los intereses del conjunto burgalés, que no cejó en su empeño y volvió a anotar un nuevo ensayo por medio de Sacovechi, con la posterior conversión de Mansilla. El marcador se puso en 27-20 a los 52 minutos, pero de nuevo los granates se distanciaron con diez de ventaja, gracias a otro puntapié de castigo de Cittadini (30-20, 57´). Los madrileños se quedaron con un jugador menos a los 63 minutos por una amonestación a Carlos Rodríguez, lo que posibilitó que Mansilla anotara un puntapié de castigo, para así recortar diferencias para el conjunto castellano y pusiera el 30-23 en el 64, pero, en el duelo de pateadores, Cittadini respondió con otro puntapié de castigo, que dejó el resultado en 33-23 (69´). Cuando los madrileños recuperaron su jugador expulsado en el 73, un minuto más tarde, Rodrigo Pérez recibió otra tarjeta amarilla, lo que provocó la remontada final del Recoletas Burgos, gracias a un nuevo ensayo de Sacovechi, con la posterior transformación de Mansilla, en el 74, y un puntapié de castigo de Mansilla, que dejaron el marcador final en tablas (33-33).

SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 33-33

Silicius Alcobendas Rugby: Machado, Vidal, Munyaradzi, Salvador, Serrano, Carvajales, Álex Suárez, Kokuashvili, De Minteguiaga, Agustín Cittadini, Ponce, Rus, Martín, Roy Jon Lura, De la Pisa. También jugaron: Guirao, Carlos Rodríguez, Rodrigo Pérez, Marcos Pérez, Omar, Bosco, Mata, Mateo

Recoletas Burgos Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Domínguez, Sacovechi, Snyman, Zumeta, Culubret, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Rascón, Canepa, Casteglioni,También jugaron: Wagenaar, Luciano Molina, Lander Gómez, Alvizo, Dambola, Álex Sánchez, Adrián García.

MARCADOR: 0-7 (5´-6´) Ensayo de Quim Culubret y transformación de Santiago Mansilla. 7-7 (14´-15´) Ensayo de De Minteguiaga y transformación de Agustín Cittadini. 14-7 (21´) Ensayo de Roy Jon Lura y transformación de Agustín Cittadini. 21-7 (34´-35´) Ensayo de Álex Suárez y transformación de Agustín Cittadini. 21-10 (37´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 24-10 (40´) Puntapié de castigo de Agustín Cittadini. -DESCANSO-. 24-13 (41´) Puntapíé de castigo de Santiago Mansilla. 27-13 (45´) Puntapié de castigo de Agustín Cittadini. 27-20 (52´) Ensayo de Sacovechi y transformación de Santiago Mansilla. 30-20 (57´) Puntapié de castigo de Agustín Cittadini. 30-23 (64´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 33-23 (69´) Puntapié de castigo de Agustín Cittadini. 33-30 (74´-75´) Ensayo de Sacovechi y transformación de Santiago Mansilla. 33-33 (77´). Puntapié de castigo de Santiago Mansilla.

ÁRBITROS: Eki Falo Antzin, José Roberto Bartolomé Marqués y Peio Santa Cruz Rubio. (Colegio vasco).

Tarjetas: a los locales Carlos Rodríguez (63´) y Rodrigo Pérez (74´).

CAMPO: Las Terrazas.