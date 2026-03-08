Así fue en imágenes la sufrida (y muy necesaria) victoria del Recoletas Salud San Pablo Burgos

Publicado por

El Recoletas Salud San Pablo Burgos necesitaba ganar para seguir soñando con la salvación. El Coliseum fue el escenario de un partido en el que los Porfi Fisac trabajaron una victoria que llegó tras un último cuarto.

Imagen de Fisac durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.SANTI OTERO El Coliseum sueña con la salvación