Así fue en imágenes la sufrida (y muy necesaria) victoria del Recoletas Salud San Pablo Burgos

El conjunto de Fisac consigue un ansiado triunfo que le da esperanza para la salvación

Los jugadores celebran el triunfo.

Los jugadores celebran el triunfo.

El Recoletas Salud San Pablo Burgos necesitaba ganar para seguir soñando con la salvación. El Coliseum fue el escenario de un partido en el que los Porfi Fisac trabajaron una victoria que llegó tras un último cuarto. 

Imagen de Fisac durante el partido.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Bilbao.

