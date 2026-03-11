La carrera de montaña de un pequeño pueblo de Burgos que no deja de crecer

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Deportiva Haciendo Sed Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Poza de la Sal, reunirá este domingo 15 de marzo a más de 1.400 participantes con motivo del V Trail Run Haciendo Sed, una prueba consolidada en el calendario deportivo autonómico y que esta edición reúne a corredores de hasta 28 provincias españolas y las 15 comunidades peninsulares.

El evento, que se ha convertido en un Trail nómada, viajando de pueblo en pueblo y cambiando de localidad en cada edición, sigue buscando la misma esencia que cuando arrancó en 2022: conjugar deporte, vida y comunidad a través de distintas modalidades de carrera que atraigan al mayor número de participantes.

Cabe recordar que las 950 inscripciones de las tres carreras principales (Trail Experienced con 23 km y 1.200 m+, Trail Classic con 14Km y 550 m+ y Trail Starter con 8Km y 250 m+) se agotaron en apenas 24 horas, el mismo día de su lanzamiento.

Además, en esta V edición, la Organización ha decidido repartir 1.400 euros en premios, apostando así por atraer a participantes de altísimo nivel en las tres distancias. Así pues, reconocidísimos atletas en el mundo de las carreras de montaña como Sandra Sevillano, Meritxhell Navas, Marina Cuesta, Lola Oiarzabal, María Rivas, Diana Freire, Edgar Val, Joel Aubeso, Víctor Illera, Rodrigo Vicente, Aimar Larrea o Esdras Menéndez se disputarán la victoria en sus distintas modalidades.

De forma paralela a la carrera, se ha confeccionado una programación muy atractiva que anima a toda la familia a participar en el evento, con más de cinco horas de música en directo, comida popular y foodtruck, ludoteca y juegos infantiles, animación con batucada y mascotas, una feria de artesanía y productores, así como visitas guiadas al municipio con entrada gratuita a sus museos.

Cabe destacar, entre el resto de las actividades del domingo, la Marcha Solidaria, un recorrido senderista solidario por el Diapiro de Poza de la Sal y sus alrededores, para el que todavía quedan plazas libres en la web de la prueba e incluso se aceptarán inscripciones in situ el mismo domingo, y el Chiquitrail, una carrera no competitiva cuya intención es que también los más pequeños sean partícipes de esta gran fiesta del deporte.

Gracias a la ayuda de los diferentes patrocinadores y colaboradores que han confiado en la Asociación Haciendo Sed desde 2022 en sus distintos eventos (Trail, Backyard y Transburgalesa), se han podido recaudar casi 28.000 euros como donativo para distintas asociaciones locales hasta la fecha y este año no es una excepción, ya que la Asociación Berbiquí recibirá el beneficio íntegro de la prueba y las actividades que la rodean.