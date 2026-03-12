Tizona encaja su sexta derrota seguida tras caer ante Palencia en El Plantío

Jackson no basta y el Tizona Burgos cae ante Palencia en otro golpe en El Plantío.TOMAS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo hacer feliz a su afición y sumó la sexta derrota consecutiva. Esta vez ante un rival poderoso que hizo bueno los pronósticos. No fueron suficientes los 16 puntos de Jackson si la defensa no le acompañó. Los palentinos jugaron a rachas, pero cuando exhibieron su mejor versión acabaron sentenciando el partido en el último cuarto.

El parqué de El Plantío fue testigo de una batalla táctica y física desde el salto inicial. Los primeros compases estuvieron definidos por una igualdad absoluta donde Vrankic, con un 2+1 tempranero, avisaba de sus intenciones. Aunque el Tizona Burgos intentó hacerse con el timón gracias a un triple de Rodrigo Seoane (9-7), el juego interior se convirtió en una trinchera donde cada centímetro valía oro. El intercambio de golpes fue la tónica dominante, con alternativas constantes que impedían a cualquier bando imponer su ritmo. A pesar de que los hombres de Natxo Lezcano llegaron a gozar de una renta de cinco puntos, el acierto exterior de Jackson devolvió las tablas al marcador (17-17). La réplica palentina no se hizo esperar de la mano de Vucetic y Wintering, pero la combatividad local permitió que el primer acto se cerrara con un salomónico 21-21 tras dos tiros libres de Huelves.

El segundo cuarto arrancó bajo el mismo guion de equilibrio hasta que la figura de Tobias Borg emergió con fuerza. Un triple del escolta sueco puso el 24-28, obligando a Denís Pombar a detener el crono. Sin embargo, el tiempo muerto no surtió el efecto deseado; el Palencia Baloncesto aprovechó el colapso burgalés desde la línea de tres para estirar la ventaja hasta los siete puntos (26-33).

Cuando el Tizona parecía reaccionar con un parcial de 4-0 que puso contra las cuerdas la ventaja visitante, Armus y un omnipresente Vrankic silenciaron el pabellón. Un triple clave del croata rompió la resistencia burgalesa en los minutos finales, iniciando un parcial demoledor que Wintering se encargó de apuntalar desde la línea de personal. Al descanso, la efectividad del Súper Agropal Palencia dejó el electrónico en un 35-45, dejando al Tizona Burgos con la difícil tarea de remontar diez puntos en la segunda mitad. Vrankic, con 14 puntos, y Borg, con 10, fueron una auténtica pesadilla para la defensa local.

El paso por los vestuarios no alteró el guion de hierro del Palencia Baloncesto. Con una renta de diez puntos (41-51), los visitantes regresaron a la pista con la intención de morder. Tobias Borg, convertido en el verdugo silencioso de la tarde, estiró la diferencia hasta los 12 puntos con un triple que heló los ánimos locales. Sin embargo, el Tizona Burgos no es equipo de rendirse fácilmente.

Un parcial de 5-0 devolvió el ruido a las gradas y la esperanza al banquillo de Pombar (44-51), aunque de nuevo Borg, en un estado de gracia absoluto, emergió para frenar la sangría y devolver la calma a los suyos.

El partido entró entonces en una fase de intercambio de golpes donde el Tizona mostró su mejor versión competitiva. Un triple de Jackson y la efectividad de Parrado desde la línea de personal pusieron el electrónico en un amenazante 49-54. La remontada parecía posible y la afición burgalesa apretaba como nunca. Fue en ese momento crítico cuando Natxo Lezcano, visiblemente insatisfecho con la fragilidad defensiva de su equipo, encontró en Álvaro Muñoz al aliado perfecto; un triple ´´salvador´´ del alero devolvió el aire al Palencia (49-57) y cortó de raíz el ímpetu local.

A partir de ahí, el Palencia empezó a gestionar el cronómetro con maestría. Un parcial de 3-6 ensanchó la herida (52-63) ante un Tizona que empezaba a pagar caros sus errores no forzados en ataque. Cuando Wintering encadenó cuatro puntos consecutivos para situar el 54-67, las alarmas se encendieron en el bando burgalés. Pombar detuvo el tiempo y logró una última reacción: Terins y Jofresa recortaron distancias (60-69) para dejar el partido abierto de cara al último asalto.

La última esperanza local llegó con un triple de Huelves (63-70), pero la veteranía palentina se impuso. Lezcano paró el partido para evitar sorpresas y sus jugadores ejecutaron el plan a la perfección. Mientras al Tizona se le agotaba la gasolina y las fuerzas flaqueaban, el Palencia administraba su renta con una defensa asfixiante. Borg sentenció definitivamente el choque con dos triples más, elevando la diferencia a los 14 puntos (65-79) a falta de cinco minutos. Los instantes finales fueron un mero trámite (71-85) ante un Tizona Burgos que, exhausto, acabó bajando los brazos ante la superioridad de un rival que no permitió fisuras en su camino a la victoria.