Duelo al rojo vivo en casa para el UBU San Pablo Burgos 2031 ante Alicante

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 afrontará este sábado (19:00h) en El Plantío uno de los partidos con más peso competitivo de la jornada 24 en la División de Honor Plata. El conjunto cidiano recibirá al Fundación Agustinos Alicante en un duelo directo entre dos equipos separados por solo dos puntos y metidos de lleno en la pelea por los puestos de privilegio. Los burgaleses comparecerán cuartos con 30 puntos y el cuadro alicantino lo hará tercero con 32.

La lectura del partido desde el vestuario burgalés dejó claro desde el principio el valor de la cita. Jaime González elevó el tono del encuentro al afirmar que «Se viene una de las grandes finales de la temporada, que marcará si seguimos peleando por esa segunda plaza y organizar el playoff en Burgos». El jugador del UBU San Pablo Burgos también advirtió del nivel del adversario al señalar que «Agustinos es un rival durísimo, que viene de una racha y una dinámica muy positiva, con una defensa muy rocosa, con mucha presión, y un ataque muy fluido porque llevan jugando mucho tiempo juntos y se conocen muy bien». Su conclusión fue igual de directa, porque, a su juicio, «Habrá que pelear la victoria hasta el final porque va a ser un partido muy igualado».

Después fue Samuel Trives quien puso el foco en lo que necesitará su equipo para sacar adelante el encuentro. El técnico burgalés resumió la hoja de ruta al explicar que «tenemos que trabajar muy duro para que los puntos sigan quedándose en Burgos», objetivo que requerirá de «un trabajo defensivo muy fuerte, muy intenso y muy duro», según el análisis del técnico que desvela que el rival cuenta con «fintadores, lanzadores y mucha velocidad». De ahí que sea fundamental que el equipo ofrezca un consistente acierto ofensivo «para atacar rápido y con criterio su defensa profunda, agresiva y pegajosa. Además, agregó Trives, «si somos fuertes atrás, como en los últimos partidos, tendremos más opciones, con una buena defensa y una buena portería». En resumidas cuentas, el entrenador cidiano pide a sus pupilos que sean capaces de «hacer un partido muy completo para seguir con la racha de puntos en casa».

A partir de ahí, el contexto refuerza la dimensión del choque. El UBU San Pablo Burgos llega después de imponerse al Club Colegio Los Sauces por 30-24, mientras que Agustinos hizo lo propio ante Benidorm por 29-23. El Plantío volverá a ser además uno de los grandes apoyos del conjunto rojinegro, que ha convertido su pista en un factor importante durante la temporada y quiere volver a hacerlo valer en una cita de máxima exigencia.

La igualdad entre ambos equipos también se refleja en los números. El UBU San Pablo Burgos ha firmado hasta ahora 667 goles, con una media de 30,32 por partido, mientras que Agustinos presenta 650, con 29,55 por encuentro. En defensa, la diferencia es igualmente reducida, con 598 tantos encajados por el conjunto burgalés y 590 por el alicantino.

En el análisis del rival, Trives situó al Fundación Agustinos Alicante entre las grandes sorpresas de la temporada y subrayó el nivel al que está compitiendo. El entrenador burgalés señaló que «Agustinos de Alicante, junto con Coruña, son para mí los equipos revelación del año». En su opinión ambos desarrollan «una temporada increíble jugando a un nivel espectacular», desde un inicio, ya que «empezaron la liga ganando muchos partidos y cogiendo muchísima confianza. El objetivo de la permanencia ya lo cumplieron y ahora van disparados a meterse en una posible fase». Pese a ese objetivo, el alicantino es, para Trives, «un equipo que juega sin ninguna presión, con un balonmano muy rápido, vistoso y con muchos jugadores de calidad, tanto con mucha experiencia como salidos del colegio y de la cantera de Agustinos».

Trives completó esa radiografía con una advertencia sobre las dificultades concretas que plantea el conjunto alicantino, al que describió como un bloque muy trabajado y especialmente exigente en defensa y en transición. El técnico explicó que «Va a ser un rival muy complicado porque tiene una defensa muy dura, agresiva y profunda que te obliga a trabajar muchísimo para superarles». Valoró su contraataque, que ve «muy rápido a pesar de los cambios ataque-defensa» y resaltó sus «dos laterales derechos con mucha experiencia en Plata. Además, su central, Bodí, controla muy bien el ritmo del equipo. Es un equipo muy peligroso, compacto, completo y bien trabajado, que tiene un gran entrenador», aclaró.

Con ese panorama, el UBU San Pablo Burgos 2031 pondrá a prueba su fortaleza en El Plantío, que será el escenario de un duelo al rojo vivo entre dos equipos que han encontrado regularidad en la parte alta de la clasificación y que llegan respaldados por resultados, cifras muy equilibradas y argumentos suficientes para sostenerse el pulso.