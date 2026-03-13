Burgos Burpellet BH disputa por cuarta vez el Tour de Taiwán

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El Burgos Burpellet BH retomará este domingo la competición en el Tour de Taiwán después de dos semanas de parón. El equipo morado disputará por cuarta vez la ronda asiática, que volverá a ofrecer oportunidades para los sprinters y los corredores con buena punta de velocidad en finales más exigentes, aunque esta edición incorpora un final más montañoso y con mayor peso para los escaladores.

La formación burgalesa ha aprovechado este alto en el calendario para realizar concentraciones en altitud y trabajos específicos de preparación con la vista puesta en las vueltas por etapas y en las clásicas que llegarán en las próximas semanas. El regreso a la competición se producirá en una prueba que ya conoce bien y en la que firmó un balance sólido en su anterior participación, con la séptima posición de Daniel Cavia en la clasificación general y hasta siete puestos entre los diez primeros en llegadas al sprint.

La carrera arrancará este domingo en Taipéi con su ya habitual circuito urbano, una jornada explosiva de apenas 80 kilómetros que se resolverá tras nueve vueltas por las calles de la capital y que suele desembocar en una volata masiva. Será una primera oportunidad clara para los hombres rápidos antes de que el recorrido empiece a seleccionar algo más la carrera.

La segunda etapa, de 123 kilómetros entre Taoyuan y el Parque Jiaobanshan, presentará un terreno más propicio para corredores con cambio de ritmo y capacidad para superar cotas exigentes. El final concentrará tres ascensiones enlazadas y volverá a llevar al pelotón por un terreno que los burgaleses conocen bien de ediciones anteriores. La tercera jornada tendrá como epicentro la ciudad de Kaohsiung, donde la carrera arrancará y concluirá tras 146 kilómetros. La montaña se concentrará en la parte central del recorrido, con la posibilidad de romper pronto el grupo antes de una segunda mitad más llana en la que suelen abrirse escenarios de persecución entre cortes y grupos perseguidos. Después llegará la cuarta etapa, entre Gaoshu y Neipu, con un perfil mucho más favorable para los sprinters en un trazado prácticamente llano.

El desenlace de la ronda taiwanesa quedará reservado para una quinta jornada de 153 kilómetros entre Luye y el lago Liyu, la principal novedad de esta edición. Varios repechos en el recorrido y una doble subida final de cuarta categoría darán al último día un peso mucho mayor del que había tenido hasta ahora y deberán acabar por decidir la clasificación general.

Para esta nueva incursión en Taiwán, el Burgos Burpellet BH presentará un bloque con recursos para moverse en distintos registros. Lorenzo Quartucci y Jambaljamts Sainbayar asumirán el protagonismo en los finales con más dureza, sin perder de vista una general en la que las bonificaciones acostumbran a resultar decisivas. El corredor italiano ya dejó una buena actuación el año pasado, cuando terminó segundo en una etapa y cerró la prueba en la quinta posición de la general. En las jornadas más llanas, las opciones del equipo pasarán por Rodrigo Álvarez y Tomoya Koyama, mientras que Martín Rey aportará su polivalencia en un recorrido que exigirá lectura táctica y capacidad de adaptación a escenarios muy distintos.