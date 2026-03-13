El Cádiz sentencia al Mirandés en diez minutos y deja muy tocada su permanencia

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El CD Mirandés perdió la oportunidad de agarrarse al sueño de la permanencia con dos fallos defensivos en los primeros diez minutos de partido que aprovechó a la perfección el Cádiz para poner el 0-2 en el marcador. A partir de ahí, los andaluces centraron sus esfuerzos en que no pasase nada en Anduva con un Mirandés que tampoco generó y que solo en el descuento tuvo una buena ocasión en un remate al larguero de Unax, el canterano que debutó ayer en la categoría.

Comenzó el encuentro con el Mirandés queriendo el balón y tocando ante un Cádiz que presionaba arriba, pero no conseguía arrebatarle el balón a los rojillos. Aguantaban la posesión los de Antxón Muneta, pero lo cierto es que no conseguían imprimir velocidad a su juego y apenas ganaban metros. Aún así, tuvieron una opción los locales en el minuto 5, en un error del meta visitante, que resbalaba y perdía el balón cerca de su portería. Pero no conseguían los locales aprovechar el regalo y, acto seguido, era el Cádiz el que no desaprovechaba la suya y, con muy poquito, se adelantaba en el marcador en un centro de Ortuño que no despeja bien Juanpa ni la defensa rojilla y acaba rematando Ocampo para poner el 0-1 en el marcador.

Acusó el mazazo el Mirandés, que empezó a perder balones y a mostrarse más nervioso, dando vida a un Cádiz que en su segundo ataque, en el minuto 9, conseguía colocar el 0-2 en el luminoso, esta vez en un balón al espacio de Recio que gana Diarra, armando un potente zurdazo que dejaba casi desahuciado al cuadro local.

Parecía que se rehacía el Mirandés, que recuperaba la posesión de balón e incluso tuvo una buena ocasión para haber recortado distancias en el minuto 13, en un balón largo de Juanpa que cazaba Siren, que conseguía rematar a puerta, pero se encontraba con David Gil, que salvaba el gol.

Lo intentaban los de Muneta, pero seguían moviendo el balón demasiado despacio, incapaz de sorprender así a un Cádiz bien plantado. Y eran precisamente los visitantes quienes volvían a tener una buena ocasión en el minuto 25, en un remate de García Pascual que conseguía desviar Juanpa a córner. Pero parecía más cerca el tercero de los gaditanos que el gol de los jabatos, que en el minuto 29 volvían a probar suerte en una internada de Siren que quedó anulada por fuera de juego.

No desfallecían los jabatos, pero lo cierto es que la suya era una posesión estéril, sin ideas, sin precisión, sin velocidad. Cierto es que tampoco el Cádiz hacía más que defender con mucho orden y contundencia para abortar los intentos de un Mirandés que buscó a Bauzà en los últimos minutos, pero la defensa gaditana evitó el remate.

Probaba Muneta con un triple cambio en el descanso, dando entrada a El Jebari, Córdoba y Unax en busca de un revulsivo y parecía que el Mirandés conseguía meterle ahora más ritmo a su juego, generando dos buenas llegadas al área contraria ya en los primeros minutos de la reanudación y ofreciendo mucho más de lo que había hecho en toda la primera mitad. Así, lo tuvo El Jebari en el minuto 53, en una internada en la que, tras irse de dos defensores, la pica al primer palo intentando sorprender a David Gil, pero no lo consigue y el meta del Cádiz consigue rechazar el balón. Apenas dos minutos después era Unax el que le ponía un pase en profundidad a Siren, que lo hacía todo bien pero acababa rematando demasiado flojo, con su pierna mala, a las manos del portero. Insistían los jabatos y en el 62 Juan Gutiérrez le ponía un buen centro a Selvi Clua, que tras una mala salida del portero no conseguía rematar bien y enviaba el balón fuera. Sufría el Cádiz, pero una vez más el Mirandés se mostraba demasiado fallón en el remate y en el 63 perdonaban de nuevo los locales, esta vez tras un buen centro de Bauzà que intentaba atrapar David Gil, pero se le escapaba el balón al meta visitante y remataba Javi Hernández, que no acertaba con la puerta contraria.

Lo intentaba el Mirandés ante un Cádiz que no quería que se jugase a nada y conseguía aguantar pese a las incursiones por la izquierda de El Jebari o un remate de Bauzà que no podrían contabilizarse casi ni cómo ocasión de gol. Si la tuvo el Cádiz en el minuto 86, en un contragolpe, el único que protagonizaron los visitantes, que remataba Joaquín, pero conseguía despejar Juanpa con el pie. Tuvo la más clara el Mirandés en un lanzamiento de falta directa que Bauzà desperdicio con un remate malísimo que detuvo sin problemas David Gil. Y ya en la última acción, era Unax el que a punto estaba de marcar en un remate al larguero.