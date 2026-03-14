El Recoletas Burgos Caja Rural desperdicia su dominio inicial y pierde ante Cisneros

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El Recoletas Burgos Caja Rural se topó de nuevo con su ´bestia negra´, el Complutense Cisneros, que le eliminó la pasada temporada en San Amaro de los cuartos de final del ´play-off´ por el título (24-25), y de nuevo le volvió a vencer, esta vez en tierras madrileñas, en la segunda jornada de la segunda fase de la División de Honor por 30-20.

Los gualdinegros comenzaron jugando en campo rival y ejerciendo su dominio con su poderosa delantera. No tardaron en ponerse por delante en el marcador a los 7 minutos en un puntapié de castigo transformado por Santiago Mansilla. Sin embargo, el Complutense Cisneros, en su primera aproximación a la línea de 22, forzó un golpe de castigo a su favor y consiguió poner las tablas en el partido (3-3), gracias a un puntapié de castigo anotado por Pablo Flores a los 11 minutos.

Esta igualada no cambió el plan de partido de los de José Basso, que siguieron forzando la máquina en ataque, metiendo mucha presión a la línea defensiva de los colegiales. La iniciativa en zona ofensiva de los burgaleses tuvo su recompensa en un gran ensayo anotado por el costado derecho por Facundo López, quien se aprovechó de una buena jugada combinativa a la mano de Culubret y Dambola, que finalizó con el oval dentro de la zona de marcas del jugador de tres cuartos, Facu López. Mansilla logró la transformación, que puso en ventaja a los visitantes por 3-10 a los 15 minutos de juego. El Recoletas Burgos no bajó su ritmo de juego, aunque recibió un golpe de castigo en contra, que no supo aprovechar Pablo Flores en una mala patada entre palos a los 18 minutos. El empuje de la delantera del Aparejadores no remitió y siguió jugando en terreno contrario, pero no supo aprovechar su dominio en una doble ocasión que desperdició para ampliar su ventaja en el marcador.

La primera fue una gran jugada a la mano en línea de 22, pero Dambola decidió no enviar un pase en el lado izquierdo a Facundo López, que se quedó solo por el ala para poder anotar el ensayo, y fue placado finalmente por la defensa local a los 24 minutos. La segunda oportunidad desperdiciada fue un puntapié de castigo del ´Bichito´ Mansilla, que se estrelló en uno de los paños a los 27 minutos.

Pero el conjunto madrileño sí supo aprovechar una de sus incursiones en ataque para anotar su primer ensayo por medio de Petros. Pablo Flores logró la transformación y de nuevo se igualó la contienda (10-10) a los 28 minutos. El equipo burgalés, que siguió dominando el partido, recibió un duro golpe en el descuento de la primera parte, en la que el Cisneros anotó su segundo ensayo, obra de Soriano, y Flores anotó la conversión, que le puso con ventaja (17-10).

Tras la reanudación, el equipo madrileño consiguió ampliar su ventaja a los 43 minutos de juego, gracias a un puntapié de castigo convertido por Pablo Flores, que puso el marcador en 20-10. Era demasiada ventaja para lo que se estaba viendo hasta el momento en el terreno de juego, pero los locales supieron sacar provecho al máximo sus acciones en ataque, y a los burgaleses les faltó más precisión para finalizar las jugadas ofensivas.

Pero los gualdinegros no bajaron la guardia y en apenas un minuto lograron empatar el partido. Santiago Mansilla logró convertir un puntapié de castigo a los 56 minutos. En este mismo minuto, Noah Canepa logró romper por el medio y se escapó solo para anotar el ensayo. Mansilla, en una patada a palos centrada, logró anotar la transformación y poner las tablas (20-20) a los 57 minutos.

A partir de entonces, fue el conjunto madrileño el que llevó la iniciativa y consiguió un ensayo por el costado derecho por medio de Yako Irusta, pero Nico Infer no logró la conversión, quedando el marcador en 25-20 a los 72 minutos. El Recoletas Burgos no tuvo capacidad de reacción para neutralizar su desventaja y vio cómo el conjunto colegial madrileño anotó un último ensayo con el tiempo cumplido de Soriano. Infer no convirtió la transformación y la victoria cayó del lado local por 30-20.

DIVISIÓN DE HONOR - JORNADA 2

CR COMPLUTENSE CISNEROS - 30

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - 20 CR Complutense Cisneros: Fernández-Durán, Críticos, Blázquez, Anrozzi, Bolger, Jorge Gómez, Unax Salvador, Manex Pujana, Pablo Flores, Ike Irusta, Fonseca, Nicolás Petros, Álex García, Soriano y Armani. También jugaron: Yako Irusta, Vallejo, Borraz, Nico Infer, Riva, Espinos y Andrés Petros.



Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Agustín Gil, Tomás Domínguez, Sacovechi, Wagenaar, Zumeta, Culubret, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Guille Mateu, Pablo Rascón, Lander Gómez y Dambola También jugaron: Luchi Molina, Noah Canepa, Alvizo, Snyman, Aduriz y Sánchez.



MARCADOR: 0-3 (7´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla 3-3 (11´) Puntapié de castigo de Pablo Flores. 3-10 (14´-15´) Ensayo de Facundo López y transformación de Santiago Mansilla. 10-10 (27´-28´) Ensayo de Petros y transformación de Pablo Flores. 17-10 (40´+2´) Ensayo de Soriano y transformación de Pablo Flores. -DESCANSO-. 20-10 (43´) Puntapié de castigo de Pablo Flores. 20-13 (56´) Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 20-20 (56´-57´) Ensayo de Noah Canepa y transformación de Santiago Mansilla. 25-20 (72´) Ensayo de Yako Irusta. 30-20 (80´) Ensayo de Soriano.



ÁRBITROS: José Luis Murillo Gil, José Ignacio Cobassi y Pablo Casellas Saitta.

Tarjetas: No hubo.



CAMPO: Campo 2 Estadio Nacional Complutense.